كاظم السّاهر يشوّق الجمهور “لشيء في طور التّكوين”… وهذه التفاصيل

شوّق الفنّان العراقيّ كاظم السّاهر جمهوره لعمل فنّيّ جديد يقوم بتحضيره في الوقت الرّاهن.

في هذا السياق، نشر “السّاهر”، عبر “إنستغرام”، صورة جمعته بفرقته الموسيقيّة وعلّق: “شيء في طور التّكوين”، ممّا دفع المتابعين إلى طرح العديد من التساؤلات ضمن خاصّيّة التّعليقات، في محاولة للكشف عن ملامح العمل المنتظر.

على صعيد الحفلات الفنّيّة، يتابع كاظم السّاهر جولته الفنّيّة العالميّة، إذ يلتقي جمهوره في دبي، بحفل فنّيّ يحييه في السّابع عشر من مايو المقبل، على مسرح “أوبرا دبي”.

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أحدث أعمال كاظم السّاهر أغنية “أمي” الّتي قدّمها على طريقة “الدّيو” مع الفنّانة جنّات بمناسبة عيد الأمّ.