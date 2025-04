شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج فيلم Home Alone 2: ظهور ترامب في الفيلم لعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف المخرج كريس كولومبوس مخرج فيلم " Home Alone 2: Lost In New York" ظهور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القصير في العمل بأنه "لعنة، ولكننى إذا حذفته، فسأُطرد على الأرجح من البلاد".

يأتي هذا بعد أن تحدث كولومبوس لصحيفة San Francisco Chronicle عن ظهور الرئيس الأمريكي الحالي في الفيلم، حيث يظهر في مشهد قصير لـ كيفن مكاليستر، الذي يؤدي دوره ماكولي كولكين، وهو يسأل ترامب عن الاتجاهات إلى ردهة فندق بلازا الشهير في نيويورك، فيجيب ترامب: "في نهاية الممر وإلى اليسار".

صرح كولومبوس: "لقد أصبح الأمر لعنة، وأصبحت أتمنى لو لم يكن هذا المشهد موجودًا، خاصة انه أصبح عبئًا عليّ".

ثم أكد كولومبوس أنه لا يستطيع حذف هذا المشهد، قائلاً إنه يخشى في ظل الإدارة الحالية أن يُعاد إلى إيطاليا.