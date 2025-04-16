شكرا لقرائتكم خبر عن المغنى ليل ناس إكس يكشف عن شلل جزئى في الجانب الأيمن من وجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مغني الراب ليل ناس إكس عن أنه يعاني من شلل جزئي في الجانب الأيمن من وجهه، وظهر ليل ناس إكس من سريره في المستشفى، ليقدم لمتابعيه الذين يزيد عددهم عن 10 ملايين لمحة عما يعانيه.

قال الموسيقي الحائز على جائزة جرامي في الفيديو: "هذه ابتسامتي الآن، بالمناسبة"، موضحًا كيف أنه لا يستطيع الابتسام إلا بالجانب الأيسر من وجهه.

ولم يؤكد ليل ناس إكس إصابته بشلل بيل، لكن العديد من المشاهير الآخرين، مثل الممثل جوش برولين وإميلي ماينارد، نجمة مسلسل Bachelorette، قد عانوا من هذه الحالة.

لم يكشف مغني الراب الكثير من التفاصيل حول أعراضه، لكنه قال إنه لا يستطيع تحريك الجانب الأيمن من وجهه، ويواجه صعوبة في الابتسام والضحك.