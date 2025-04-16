شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة يكشف كواليس العمل على ألبومه السابع: معايا فنانين لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم حمزة نمرة كواليس عمله على الألبوم السابع الذي بدأ التحضير له مؤخرا، حيث نشر صور من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقا عليها: "بدأت أشتغل في الألبوم السابع، وكالعادة لازم أبدأ من عند الشاعر العبقري وصديقي العزيز محمود فاروق عشان يحط إبداعه في أكتر من أغنية".

وتابع: "وكمان المرادي معايا فنانين شاطرين جداً وتقال جداً جداً منهم فنانين لأول مرة أشتغل معاهم، هقول لكم مين قريب أوي، إن شاء الله فيه أغاني كتير هتعجبكم، حابّين معاد نزول الألبوم يكون امتى؟ باتكلم بجد بلاش جو ينزل دلوقتي خليكوا منطقيين ياجماعة".

وقال النجم حمزة نمرة، مؤخرا خلال حلوله ضيفا على أحد البرامج إنه حريص علي الاستماع إلي اقرب الناس إلى قلبه فيما أقدمه، وزوجته هي الخط الأول، ويستمع إلي رأيها بجانب آراء أقرب المقربين فيما بقدمه، ويضيف: بطبيعتي انطوائي وماليش في أي شلة ولا أحمل الكره او الضغينة لاحد، وأحب أن أقدم فن راق، والتوفيق من عند ربنا، وأحب أن أعيش في هدوء، والفن أن استمتع بما أقدمه ولا مجال للخلافات.

وأضاف أنه حريص علي أن يقدم ما يرضي الجمهور، ولا يشغل باله باي أمور اخري، وعندما نزل البومي في الصيف اللي فات وحقق نجاح كبير ، من الممكن انه ادخلني في دائرة الصراعات لان الصيف موسم للأغاني وانا لم اقصد، ولو حد زعلان مني يسامحني وانا لم اقصد.



كواليس ألبوم حمزة نمرة