شكرا لقرائتكم خبر عن بيج رامى اسم فيلم رامز جلال الجديد وطرحه في صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم رامز جلال تصوير فيلمه الجديد بيج رامى، من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، وإنتاج وليد صبرى، حيث صور رامز جلال يوم واحد فقط قبل شهر رمضان، وبدأ تصوير العمل بكثافة من أجل طرحه في صيف 2025، ويتعاون رامز مع الفنانة نسرين أمين في العمل .



رامز جلال

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كلا من محمد عبد الرحمن توتا ، محمد أنور ونسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الاتربى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعا خلال فترة التصوير المقرر أن تستغرق ما يقرب من شهرين على أقصى تقدير .

ويتعاون رامز جلال مع المخرج محمود كريم للمرة الخامسة بعدما عمل معه فى جميع أفلامه الأخيرة، وهى: "رغدة متوحشة" بمشاركة ريهام حجاج عام 2018، "سبع البرمبة" بمشاركة جميلة عوض عام 2019، "أحمد نوتردام" بمشاركة غادة عادل عام 2021 و"أخي فوق الشجرة" بمشاركة نسرين طافش وتارا عماد عام 2023.



أما رامز جلال فقدم آخر أفلامه، "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.