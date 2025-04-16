شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد روجينا.. بدأت بالمستخبى وتألقت في حكايات زوج معاصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم الاربعاء 16 أبريل النجمة روجينا ، بعيد ميلادها، وسط مسيرة فنيَّة غنية امتدت لعقود، أثبتت خلالها تنوعًا لافتًا في الأدوار بين الدراما التلفزيونية والسينما.



روجينا واشرف زكى

وُلدت روجينا من رحم الفن، حيث تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت خطواتها الأولى مطلع تسعينيات القرن الماضي عبر أعمال تلفزيونية صغيرة، قبل أن تَبرز بقوة في مسلسل "العائلة" (1994)، الذي فتح لها أبواب الشهرة، لتتوالى أدوار البطولة على مدار أكثر من 20 عامًا.

ومن أبرز محطاتها الفنية: مشاركتها في مسلسل "المستخبي" كأول عمل فني لها، ثم "حكايات زوج معاصر" (2003)، و"ليالي الحلمية – الجزء الخامس" بدور ابنة جلال شهاب، إلى جانب أدوار مميزة في مسلسلات مثل "مع سبق الإصرار" و"حكاية حياة" مع الفنانة غادة عبد الرازق. كما حققت حضورًا لافتًا في عملها مع الفنان محمد رمضان عبر جملة "يا عمري" التي لازمت جمهورها،

على صعيد السينما، شاركت روجينا في أفلام مثل "المصير" و"محترم إلا ربع"، مُثبتة قدرة على تجاوز حدود الشاشة الصغيرة.

ارتبطت روجينا بعلاقة زواج مبكر من أستاذها بالمعهد، المخرج والممثل أشرف زكي وأنجبت منه ابنتيها مايا ومريم، ليكون زواجها جزءًا من حكاية فنيَّة متواصلة مع الفن والعائلة.

وتألقت في رمضان الماضي في مسلسل حسبة عمري، والذي يتناول قصة وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، عمرو عبد الجليل، محمود بزاوى ومحمد رضوان، علي الطيب، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت ، وإنتاج inspire studios productions.