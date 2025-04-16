شيراز فرحات شبيب تروي عجيبة شفاء "ماما روزا"...وما علاقة القديس بادري بيو؟

ميرنا وليد - بيروت - في أحد الظهورات المريمية التي حدثت في إيطاليا، عرّفت السيدة العذراء مريم عن نفسها بلقب "روزا ميستيكا"، أي "الوردة السرية"، وطلبت أن تُعرف بلقب "العذراء الزائرة" التي تنتقل بين البيوت.
ضيفتنا في هذه المقابلة، السيدة شيراز فرحات شبيب، تمتلك سبعة تماثيل للعذراء مريم، وقد حظيت هذه التماثيل ببركة البابا يوحنا بولس الثاني، الذي أعطى أيضًا الإذن بجولتها في المنازل – وهي المهمة التي التزمت بها شبيب بنفسها.
وفي الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها معها الإعلامية هلا المر، رئيسة تحرير موقع "الفن"، تستعرض شبيب لحظة لقائها بالسيدة "بويز"، التي كانت تنقل تمثال "روزا ميستيكا" من منزل لآخر في بيروت، وكيف قامت بتسليمها التمثال شخصيًا.
كما تروي شبيب تفاصيل عجيبة شفاء "ماما روزا" بشفاعة العذراء مريم، وزيارتها للقديس بادري بيو، وما دار بينهما من حديث مؤثر.
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