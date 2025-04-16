شيراز فرحات شبيب تروي عجيبة شفاء "ماما روزا"...وما علاقة القديس بادري بيو؟

ميرنا وليد - بيروت - في أحد الظهورات المريمية التي حدثت في ​إيطاليا​، عرّفت ​السيدة العذراء​ مريم عن نفسها بلقب "روزا ميستيكا"، أي "الوردة السرية"، وطلبت أن تُعرف بلقب "العذراء الزائرة" التي تنتقل بين البيوت.

ضيفتنا في هذه المقابلة، السيدة ​شيراز فرحات شبيب​، تمتلك سبعة تماثيل للعذراء مريم، وقد حظيت هذه التماثيل ببركة ​البابا يوحنا بولس الثاني​، الذي أعطى أيضًا الإذن بجولتها في المنازل – وهي المهمة التي التزمت بها شبيب بنفسها.

وفي الجزء الثاني من المقابلة التي أجرتها معها الإعلامية ​هلا المر​، رئيسة تحرير موقع "الفن"، تستعرض شبيب لحظة لقائها بالسيدة "بويز"، التي كانت تنقل تمثال "روزا ميستيكا" من منزل لآخر في ​بيروت​، وكيف قامت بتسليمها التمثال شخصيًا.

كما تروي شبيب تفاصيل عجيبة شفاء "ماما روزا" بشفاعة العذراء مريم، وزيارتها للقديس بادري بيو، وما دار بينهما من حديث مؤثر.