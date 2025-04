بشعر أبيض ولحية كثيفة... جوني ديب يثير الجدل في أحدث ظهور له

ميرنا وليد - بيروت - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بصورة مثيرة للجدل، قيل إنها تعود للنجم العالمي جوني ديب، ظهر فيها بلوك غير مألوف بشعر أبيض ولحية كثيفة، ما جعل ملامحه تكاد تكون غير قابلة للتعرّف.

تساءل المتابعون عن سبب هذا التحول الجذري في إطلالة ديب، قبل أن تكشف شركة Lionsgate للانتاج أن هذه الصورة تعود إلى شخصيته الجديدة في فيلمه المرتقب Day Drinker، والذي بدأت الشركة بالترويج له رسميًا.

ويُعد هذا الظهور الأول لجوني ديب في هوليوود منذ خمس سنوات، بعد فترة غياب طويلة على خلفية مشكلاته القانونية الشهيرة مع طليقته آمبر هيرد. ويُخرج الفيلم مارك ويب، ويشهد تعاونًا جديدًا بين ديب والنجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، في رابع لقاء سينمائي بينهما بعد أفلام Blow، وPirates of the Caribbean: On Stranger Tides، وMurder on the Orient Express.