شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة لفنانة تزوجت ممثلا ثم مخرجا وشاركت إسماعيل ياسين فى 8 أفلام والان مع تفاصيل الخبر

صاحبة تلك الصورة التى تتصدر هذا الموضوع هى فنانة قديرة من نجمات السينما المصرية والدراما أيضا، لم تقدم أدوار البطولة المطلقة فى السينما لكنها علامة من علامات السينما والفن المصرى.

منذ طفولتها حتى فى كل مراحل عمرها كانت تتمتع بملامحها الهادئة، وقدمت أدوارا متنوعة ما بين الفتاة الحالمة والزوجة المخلصة والصديقة الوفية، وقليلة جدا الأدوار التى كانت فيها شريرة.

تزوجت مرتين من أقارب لها، ثم تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار لمدة عام واحد، ثم تزوجت من المخرج حسن الصيفى لمدة 45 عاما، وأنجبت ابنتيها المخرجة منال الصيفى وأمل الصيفى المتزوجة من شقيق الممثلة إلهام شاهين.

ولدت هذه الفنانة فى حى محرم بك بالإسكندرية، وانتقلت مع عائلتها إلى المحلة الكبرى ومنها إلى القاهرة بسبب ظروف عمل والدها، بدت عليها موهبة التمثيل وهى فى المدرسة، فالتحقت بمعهد الفنون المسرحية، وحصلت على دبلوم المعهد عام 1954، انضمت إلى فرقة (زكى طليمات)، ومن بعدها انطلقت فى السينما والمسرح ثم التليفزيون فيما بعد.

قدمت مع الفنان إسماعيل ياسين 8 أفلام وكانت بداية التعاون بينهما في عام 1954 بفيلم "بحبوح أفندي"، من إخراج يوسف معلوف، وفي عام 1956 وشاركت أيضا بدور البطولة النسائية أمام إسماعيل ياسين في فيلم "إسماعيل ياسين في البوليس"، ثم فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وفي عام 1958 قدم الفنان إسماعيل ياسين فيلم "أبو عيون جريئة" وشاركته البطولة ، وفي عام 1959 شاركت مرة أخرىمع إسماعيل ياسين في فيلم "إسماعيل ياسين في الطيران" للمخرج فطين عبدالوهاب وقدمت في هذا الفيلم شخصيتها الحقيقية، وقدمت عام 1961 فيلم "زوج بالإيجار" أمام إسماعيل ياسين ونجوى فؤاد، وفي عام 1961 قدما فيلم "ملك البترول"، وكان آخر فيلم سينمائي جمع بينها وبين الفنان إسماعيل ياسين في عام 1963، وبالتحديد في فيلم "المجانين في نعيم" من إخراج حسن الصيفي.

تلك الطفلة الجميلة ذات الملامح الهادئة هى الفنانة القديرة زهرة العلا التى رحلت عام 2013، واسمها بالكامل زهرة العلا محمد بكير رسمى.