شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر يعود لتصوير فرقة الموت بعد نجاح سيكو سيكو فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن النجم الشاب عصام عمر على إيرادات فيلمه الجديد سيكو سيكو بمشاركة النجم الشاب طه دسوقى، وذلك بعدما تخطى الـ15 ملايين جنيه فى السينمات، والذى يعد أحد أبرز الأفلام التى طرحت فى الآونة الأخيرة، من إخراج عمر المهندس، وتأليف محمد الدباح، وإنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

ويعود عصام عمر إلى تصوير فيلم فرقة الموت بطلولة النجم أحمد عز ومنه شلبى، والذى من المقرر عرضه فى صيف 2025، فيلم "فرقة الموت" بطولة: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صالح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.

