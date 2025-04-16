يسرا اللوزي : دوري في لام شمسية سبب لي هذه المشاكل الصحية

ميرنا وليد - بيروت - كرمت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، فريق عمل مسلسل "لام شمسية" تقديراً لقضية التحرش بالأطفال التي طرحها وأيضاً لطريقة معالجتها من مختلف النواحي واحتفالاً بالنجاح الذي حققه خلال عرضه في رمضان.



وكان من بين المكرمين الممثلة المصرية يسرا اللوزي التي جسدت دور زينب في العمل.

اللوزي وفي حديث خاص مع موقعنا علقت على التكريم، وتطرقت إلى دورها في العمل والمجهود الذي بذلته.

من ناحية أخرى تحدثت اللوزي عن تصوير مسلسل "المداح" في نفس وقت تصوير "لام شمسية".

التفاصيل في الفيديو المرفق: