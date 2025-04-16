إغلاق عيادة شام الذهبي ابنة أصالة في مصر بسبب مخالفات جسيمة

ميرنا وليد - بيروت - قررت السلطات المصرية، إغلاق عيادة أمراض جلدية خاصة بشام الذهبي، غبنة الفنانة السورية أصالة.

وقامت وزارة الصحة المصرية، بحملة استهدفت تفتيش بعض العيادات والمراكز الطبية للكشف عن تراخيصها، فأعلنت الوزارة إغلاق عيادة أمراض جلدية بمنطقة القاهرة الجديدة مملوكة لشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، إذ اكتشفت السلطات عدم توافر اشتراطات التراخيص الخاصة، بالإضافة إلى ضبط أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، وأجهزة طبية غير مرخصة.

وقررت السلطات المصرية تشميع وغلق عيادة شام الذهبي وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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