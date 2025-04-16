شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عبد الحليم حافظ لـ نجلاء فتحى بعد نقدها فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول رواد السوشيال ميديا، فيديو نادر للنجمة نجلاء فتحى و هى تتحدث عن العندليب عبد الحليم حافظ ودوره الكبير فى حياتها الفنية وبداية مستقبلها، حيث قدمها فى سينما وصاحب تغيير اسمها ودعمها.

وقالت نجلاء فتحى: "شافنى و لما قولتله عاوزة أمثل كان بياخد الكلام ضحك وهزار لأنى كنت بنت صغيرة ولما شاف إنى متأكدة من كلامى وبحب التمثيل وعاوزة أمثل قالى هكون جنبك وأساعدك وساعدنى في اختيار اسمى بدل من فاطمة الزهراء واختار ليا نجلاء، وكنت دائما بسأله واستشيره، وفى مرة ناقد كتب كلام عنى سلبى أنى لا أستطيع التمثيل وشكل حلو فقط، زعلت جدا وبكيت وذهبت لعبد الحليم، قال ليا أى ناقد أو صحفى يكتب عنك حاجة متزعليش حاجة واحدة بس تزعلك وترفعى قضية أى حاجة تمس كرامتك أو شرفك".

قدمت نجلاء فتحي أعمالًا كثيرة مع كبار المخرجين والفنانين الكبار منها، نص ساعة جواز، غرام تلميذة، المجانين الثلاثة، أختي، أنف وثلاث عيون، العاطفة والجسد، دمي ودموعي وابتسامتي، بدور، الوفاء العظيم، أذكريني، أقوى من الأيام، إسكندرية ليه، غدًا سأنتقم.

كما عرض عليها العديد من الأعمال ورفضت ما لا يناسبها، لعل أبرز ما كشفت عنه هو عندما عرض عليها بطولة فيلم "عصابة حمادة وتوتو" قبل الفنانة لبلبة ولكنها رفضته وأوضحت ذلك في لقاء تليفزيوني آخر قالت خلاله: "عرض على فيلم عصابة حمادة وتوتو، ولكن عندما قرأت السيناريو لم أجد فيه جديداً فاعتذرت عن بطولة الفيلم وكان رفضى للسيناريو المعروض على وليس لعادل إمام أو للتمثيل معه".