ميليندا غيتس احمرت خجلاً.."نعم أواعد رجلاً آخر"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: اعترفت ميليندا غيتس بأنها "اضطرت" إلى إنهاء زواجها من الملياردير الشهير بيل غيتس لسبب مفجع، وهو فقدان الثقة بصورة تامة، وتحدثت عن ما "تعلمته عن الزواج" خلال ظهورها في برنامج "The Late Show with Stephen Colbert"، بعد ما يقرب من أربع سنوات من طلاقها من المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت.

قالت:"لقد تعلمت، كما تعلمون، أن يكون لدي علاقة قائمة على الثقة - وهو ما أردته في الزواج - حيث يتعين على كلا الشريكين أن يكونا صادقين مع بعضهما البعض، وإن لم تستطع، فلن تجد الألفة والثقة. وهكذا، في النهاية، اضطررتُ للرحيل، وطلب الطلاق".

ثم سأل ستيفن كولبير السيدة ميليندا، البالغة من العمر 60 عامًا، عما إذا كانت تواعد شخصًا آخر، فقالت وهي تحمر خجلاً: "نعم، لقد كان الأمر رائعًا. لقد كان رائعًا."

ولم تناقش ميليندا علاقتها الحالية، لكن مصادر أكدت قبل ذلك أنها تواعد رجل الأعمال فيليب فون . وقد سبق أن أقرت بأن انفصالها عن بيل غيتس، 69 عامًا، بسبب خيانته وارتباطه بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، وهي الأحداث التي كادت أن تدمر حياتها.

قالت ميليندا في مقابلة مع برنامج "سي بي إس مورنينغز" عام 2022: "لم يعجبني اجتماعه مع جيفري إبستين، لا. أوضحتُ ذلك لبيل"، مضيفةً: "كان إبستين بغيضًا. كان تجسيدًا للشر. قلبي ينفطر على هؤلاء النساء".

واعترف بيل لاحقًا لصحيفة وول ستريت جورنال بأنه كان "أحمق" لأنه أمضى وقتًا مع إبستين ، الذي انتحر في السجن عام 2019، ووصف تفاعلاتهما بأنها "خطأ فادح".

وقد انتشرت أخبار في عام 2021 تفيد بأن بيل كان على علاقة غرامية مع موظفة في مايكروسوفت، وفي العام التالي، اعترف بشكل غامض بارتكاب "أخطاء" في زواجه.

تفاصيل تؤرق بيل غيتس

وقال في برنامج "توداي" في عام 2022: "لا أعتقد أن الخوض في التفاصيل في هذه المرحلة أمر بناء، ولكن نعم، لقد تسببت في الألم، وأشعر بالسوء حيال ذلك".

عاد طلاق عائلة غيتس ليتصدر عناوين الأخبار مرة أخرى في الوقت الذي تقوم فيه ميليندا بالترويج لمذكراتها الجديدة، والتي تحمل عنوانا، هو"اليوم التالي".

وقالت في مقابلة الشهر الماضي خلال جولتها الصحفية: "انظروا، الطلاق أمر مؤلم، وهو ليس شيئاً أتمنى حدوثه لأي عائلة". وأكدت ميليندا أن قرارها بمغادرة بيل كان أحد "أصعب" القرارات التي اتخذتها على الإطلاق، ولكنه "الأكثر أهمية".

طلب الطلاق.. محادثة الرعب

في كتابها، وصفت اللحظة التي أخبرت فيها بيل أنها تريد الطلاق أثناء رحلة إلى نيو مكسيكو في عام 2020. وكتبت "لقد كانت واحدة من أكثر المحادثات التي أجريتها رعبًا"، ووصفت رد فعل بيل بأنه "حزين ومنزعج" ولكنه أيضًا "متفهم ومحترم".

ولم يعلن الزوجان السابقان انفصالهما علنًا حتى عام 2021 عندما أصدرا بيانًا مشتركًا، وقالت ميليندا في برنامج "اليوم التالي" إن طلاقها كان "شاقًا" في البداية بينما كانت هي وبيل يتوصلان إلى تسوية، وأوضحت أن "بيل يتمتع بسمعة طيبة باعتباره أحد أصعب المفاوضين في العالم".

الزوجان اللذان تزوجا في عام 1994، لديهما ثلاثة أبناء: جينيفر (28 عامًا)، وفيبي (22 عامًا)، و روري (25 عامًا).