No Other Land يحقق 3 ملايين دولار عالميا منذ فبراير الماضى

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات الفيلم الفلسطينى No Other Land، لا أرض أخرى، إلى 3 ملايين و365 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، بعد طرحه فى عدد من الدول حول العالم منذ يوم 7 فبراير الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 2 مليون و339 ألفا فى شباك التذاكر الأمريكى، ومليون و25 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

وذلك بعدما فاز الفيلم الفلسطينى No Other Land بجائزة الأوسكار أفضل فيلم وثائقى، وشهدت السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار، حضور صناع الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land، وارتدى الصناع الشال الفلسطيني وأعلام فلسطين.

الفيلم الفلسطينى No Other Land من إخراج 4 مخرجين، هم: باسل عدرا، وحمدان بلال، وراشيل سزور ويوفال أبراهام، ويدور الفيلم حول محاولات الاحتلال الإسرائيلي في طرد الفلسطينيين في قرية مسافر يطا، بالضفة الغربية المحتلة.

كما فاز الفيلم الوثائقى لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة "عشاق السينما" Cinephile Award، خلال حفل ختام الدورة الـ29 من مهرجان بوسان السينمائي الدولي في مركز بوسان للسينما في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية.

وكان قد فاز فيلم لا أرض أخرى أو No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقى من مهرجان برلين السينمائي الدولي في دورته الـ74.