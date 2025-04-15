شكرا لقرائتكم خبر عن مدينة الفاتيكان وجزر المالديف.. آخر مدن زارتها ياسمين صبري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشتهر النجمة ياسمين صبري بإطلالاتها المختلفة في كل منشور لها عبر حساباتها الشخصية بمنصات السوشيال ميديا، ودائماً ما تشارك متابعيها وجمهورها بلقطات لها من زيارتها لجولاتها حول العالم، حيث تقضى إجازاتها، وكان آخر ظهور لها هو تواجدها في مدينة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، حيث يتم تصوير آخر مشاهد فيلمها المشروع X الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، استعداداً لطرحه في موسم عيد الأضحى 2025.

وظهرت النجمة ياسمين صبري فى آخر تحديثاتها في صور لها أثناء قضائها للإجازة الصيفية بجزر المالديف، حيث سافرت إلى هناك بعد انتهاء شهر رمضان 2025 مباشرة وتحديداً بعد انتهاء عرض مسلسلها الأخير الأميرة ظل حيطه.

ياسمين صبري تجسد خلال أحداث فيلم "المشروع X" شخصية تمتهن الغوص بالبحار تعيش في مدينة الجونة تتعرف على عالم المصريات يوسف الجمال (كريم عبد العزيز)، وتخوض معه هو وفريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة، ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقي مثير.

فيلم "المشروع X" قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

يذكر أن ياسمين صبري تواجدت في دراما رمضان 2025، بمسلسل "الأميرة ظل حيطة" عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وشارك في بطولته كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين.