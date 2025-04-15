شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 7 Dogs.. أحمد عز يستعد لاسئتناف تصوير فيلم فرقة الموت وطرحه فى الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى النجم أحمد عز مؤخرا من تصوير فيلمه الجديد 7 Dogs مع النجم كريم عبد العزيز، والمقرر طرحه فى السينمات الفترة المقبلة، وهو من المتوقع أن يعرض خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مونتاج ومكساج العمل.

ويعود أحمد عز إلى اسئناف تصوير فيلمه الجديد فرقة الموت خلال الفترة المقبلة، حيث كان قد صور عددا كبيرا من مشاهد العمل، إلا أنه توقف بسبب انشغال أحمد عز بفيلمه 7 Dogs.

فيلم فرقة الموت تدور أحداثه حول ضابط – أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد وهو أحد أبرز الأعمال لأحمد عز في الفترة المقبلة، حيث يشارك في بطولة الفيلم آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، بالإضافة على مجموعة من ضيوف الشرف، تأليف صلاح الجهينى، إخراج أحمد علاء.

وعرض مؤخرا للنجم أحمد عز في السينما فيلم ولاد رزق 3، وشارك في بطولة العمل، عمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، وسيد رجب، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وأحمد الرافعي، وضيوف الشرف: كريم عبد العزيز، وأحمد فهمي، ورزان مغربي، وفيدرا، والفيلم من تأليف صلاح جهيني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films وFilm square.