شكرا لقرائتكم خبر عن صور من كواليس "درويش" بعد الانتهاء من التصوير بمشاركة عمرو يوسف وتارا عماد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى صناع فيلم "درويش" من تصوير الفيلم وذلك بحضور أبطال العمل، وعلى رأسهم النجم عمرو يوسف، إلى جانب كل من تارا عماد، محمد شاهين، ومصطفى غريب، حيث شهدت الكواليس أجواء حماسية احتفالًا بانتهاء التصوير.



كواليس فيلم درويش

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض السينمائي يوم 17 يوليو المقبل، ليكون من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم الصيف السينمائي.



عمرو يوسف فى كواليس درويش

"درويش" من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور أحداثه حول شخصية محتال كاريزمي يجد نفسه وسط سلسلة من التحديات والمخاطر، ليتحوّل عبر مغامرات غير متوقعة إلى بطل من نوع خاص، لا يشبه الأبطال النمطيين، بل يُقدم نموذجًا مختلفًا يحمل طابعًا إنسانيًا ومثيرًا.



أبطال فيلم درويش

يشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم إلى جانب عمرو يوسف، من بينهم تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، بالإضافة إلى عدد من الفنانين.



كواليس فيلم درويش

ويأتي فيلم "درويش" ليكون التعاون الثاني هذا العام بين عمرو يوسف ودينا الشربيني، بعدما قدّما سويًا فيلم "شقو" الذي طُرح في موسم عيد الفطر قبل الماضي، وشارك في بطولته كل من محمد ممدوح، أمينة خليل، ويسرا كضيفة شرف، وهو أيضًا من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.