شكرا لقرائتكم خبر عن "بس" أغنية جديدة لـ هيفاء وهبى مع الشاعر عمرو المصرى والملحن سامر أبو طالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أغنية جديدة بعنوان "بس" خلال الأيام القليلة المقبلة، عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي والمنصات الموسيقية الرقمية.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع عمرو الخضري، وتأتى ضمن سلسلة من الأعمال التي تحضّر لها هيفاء وهبي لتقديم محتوى موسيقى متجدد ومختلف لجمهورها.



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي استعادت نشاطها الفنى فى الأشهر الأخيرة، حيث انتهت من تسجيل أغنية جديدة بعنوان سوبر وومان من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، ومن المقرر أن يتم طرحها قريباً على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة، وفى نفس الوقت تحضر للتواجد في الدراما والسينما خلال عام 2025.



هيفاء وهبي

هيفاء وهبي على مستوى السينما، تنتظر عرض فيلمها الجديد ولاد المحظوظة خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل، وتُجسد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف.



هيفاء وهبي



هيفاء وهبي تستمر في التواجد السينمائي خلال السنوات الأخيرة خاصة بعدما عادت في عام 2022 إلى السينما بعد غياب 8 سنوات كاملة منذ بطولتها لفيلم "حلاوة روح" عام 2014، حيث قدمت هيفاء فيلم "أشباح أوروبا" عام 2022، وعُرض لها العام الماضي "2023" فيلم "رمسيس باريس"، وفي هذا العام تواصل التواجد بفيلم "ولاد المحظوظة".