شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. خطوبة المونتير عمرو عاكف بحضور تامر حسني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أجواء عائلية، احتفل المونتير عمرو عاكف بخطوبته، وسط حضور عدد من الأصدقاء المقربين ونجوم الفن، على رأسهم النجم تامر حسني والمخرج كريم السبكي، بالإضافة إلى عائلتي العروسين.



عمرو عاكف

ويُعد عمرو عاكف من أبرز المونتيرين في الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، حيث شارك مؤخرًا في عدد من أبرز الأعمال الدرامية التي عُرضت في موسم رمضان الماضي.



عمرو عاكف

وكان آخر أعماله في الدراما التلفزيونية مسلسل "ولاد الشمس"، الذي شارك في بطولته أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندي، وفرح يوسف، والعمل من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، ومن إنتاج شركة United Studios.



كريم السبكى فى خطوبة عمرو عاكف

كما شارك في مسلسل "النص"، الذي ينتمي إلى فئة الدراما التشويقية ذات الطابع الكوميدي، ويضم نخبة من النجوم على رأسهم أحمد أمين، صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، وعبد الرحمن محمد.



خطوبة عمرو عاكف

كذلك تولى عاكف مونتاج مسلسل "قلبي ومفتاحه"، الذي جمع بين النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، وشارك فيه كل من أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، وعدد كبير من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة Media Hub (سعدي – جوهر).



تامر حسنى فى خطوبة عمرو عاكف

وعلى صعيد السينما، كان آخر أعماله فيلم "6 أيام"، بطولة أحمد مالك وآية سماحة، من تأليف وائل حمدي، وإخراج كريم شعبان، وتدور أحداثه حول لقاء غير متوقع بين حبيبين افترقا في سن المراهقة بسبب ظروف قهرية، ليجمعهما القدر مجددًا بعد سنوات، وقد باتت حياتهما تسير في طريقين مختلفين تمامًا.