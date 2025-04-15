شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وهانى سلامة يكسران غياب 7 و14 سنة عن السينما والان مع تفاصيل الخبر

يسجل النجمان ياسمين عبد العزيز وهانى سلامة عودتهما إلى السينما هذا العام بعد غياب سنوات طويلة، حيث تعود الأولى بفيلم "زوجة رجل مش مهم" بمشاركة أكرم حسنى، والثاني يعمل حالياً على تصوير فيلم جديد بعنوان الحارس، ليعلن الثنائى تواجدهما السينمائي بعد طول انتظار لاسيما وأنهما جما سينما من الأساس.

ياسمين عبد العزيز تستعد لاستئناف تصوير مشاهد فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" بمشاركة أكرم حسني وتأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، حيث انطلق تصوير الفيلم في شهر ديسمبر الماضى بأول يوم تصوير الفيلم بحضور صناعه قبل إيقافه بسبب الانشغال بدراما رمضان ومقرر استئناف التصوير خلال الأيام المقبلة.

وتكسر ياسمين عبد العزيز غياب 7 سنوات عن السينما رسمياً بفيلم "زوجة رجل مش مهم" وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018، وذلك بعد عدد من المحاولات لعودتها على مدار السنوات الأخيرة، حيث تعاقدت منذ أشهر على بطولة فيلم جديد تأليف خالد جلال وإنتاج أحمد السبكي وكان من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة ولكن تأخير خطوات التنفيذ جعلها تدخل فيلمها مع أكرم حسني أولاً.

أما هانى سلامة فبدأ مؤخراً تصوير فيلم جديد بعنوان الحارس، يشاركه البطولة مرام علي، وأحمد الرافعى، ومحمود ياسين جونيور، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، إخراج ياسر سامى، ليعود به إلى السينما بعد غياب 14 سنة كاملة وتحديداً منذ تقديمه فيلم واحد صحيح عام 2011 ، وخلال السنوات الماضية حاول سلامة العودة إلى السينما أكثر من مرة ولكن المشروعات التي ارتبط بها لم تدخل حيز التنفيذ

هانى سلامة قدم آخر أعماله في السينما فيلم "واحد صحيح" وشارك في بطولة رانيا يوسف، كندة علوش، عمرو يوسف، بسمة، ياسمين رئيس، ذكى فطين عبد الوهاب، زيزى البدراوى، حنان سليمان، مى فخرى، ياسمين كساب، عمرو صالح، أحلام الجريتلى، فراس سعيد، محمد قشطة والفيلم من تأليف تامر حبيب وإخراج هادى الباجورى.