أبرز نجمات السينما المصرية في أفلام 2025.. القائمة الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 09:00 مساءً - تشهد دور العرض المصرية خلال الفترة المقبلة، مجموعة من الأفلام الجديدة التي تعتمد على البطولة النسائية، لعددٍ من كبار النجمات، واللواتي طالما واجهن صعوبات عدة في المنافسة وصدارة شباك التذاكر، التي كان يحسمها في أغلب الأحيان النجوم الرجال؛ إذ سيشهد هذا العام حالة تنافسية استثنائية.

6 نجمات في المواجهة

ويتنافس عدد من النجمات في دور العرض لهذا العام، أبرزهن منى زكي، ياسمين عبد العزيز، منة شلبي، دنيا سمير غانم، زينة ووفاء عامر؛ إذ إن بعضهن يخضن التجربة لأول مرة، الأمر الذي قد يُشكل صعوبة بالغة عليهن.

منى زكي تُجسد شخصية أم كلثوم في "الست"

وتخوض الفنانة منى زكي، تجربة سينمائية جديدة، تحمل قدراً كبيراً من المغامرة، وذلك من خلال فيلم "الست" الذي انتهت من تصويره مؤخراً، حيث تُجسد من خلاله شخصية "أم كلثوم"، ومن المُقرر طرحه في دور السينما في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

فيلم "الست" سيتناول أبرز محطات أم كلثوم، سواء من بداية رحلتها في عالم الغناء، وحتى من رحلة الصعود، حيث يستعرض قصة معاناتها مع مرض مناعي نادر، وهو فرط نشاط في وظائف الغدة الدرقية، والتي أصيبت به بشكلٍ مفاجئ، ليُعكر صفوها ويُهدد مستقبلها الغنائي، لاسيما وأنه بات يؤثر عليها آنذاك، من "جحوظ العينين"، بينما علاجه الوحيد وقتها، مُقتصر على الجراحة، الأمر الذي قد يؤثر على الأحبال الصوتية.

وتظهر منى زكي، خلال أحداث فيلم "الست"، وهي تصعد إلى المسرح، لتقف أمام جمهورها، الذي جاء من مختلف المحافظات، بينما هي شاردة الذهن نوعاً ما، بسبب مخاوفها وقلقها من المرض، لتتذكر تفاصيل رحلتها، بالتزامن مع صعودها المسرح، وحماس الجمهور لاستقبالها وسماع صوتها، وذلك في إطار درامي مثير.

ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب الفنانة منى زكي، كلّ من: محمد فراج، عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، سيد رجب، أحمد داود، أحمد أمين وتامر نبيل وأحمد خالد صالح وآخرين، والعمل تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

https://www.instagram.com/p/DDOvgHFoPsE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDOvgHFoPsE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDOvgHFoPsE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنك قراءة.. المرأة في عيون صناع الدراما والنقاد: تحليل فني خاص لكاميرا الخليج 365

ياسمين عبد العزيز "زوجة رجل مش مهم"

وتعود الفنانة ياسمين عبد العزيز، إلى السينما بعد غياب تجاوز 6 أعوام، منذ فيلم "الأبلة طمطم" الذي عُرض عام 2018، حيث تستعد لاستئناف تصوير فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" خلال أيام، بعد فترة توقف لانشغالها بتصوير مسلسل "وتقابل حبيب" الذي عُرض في رمضان 2025، ويُشارك في بطولة الفيلم، الفنان أكرم حسني، وهو تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

"زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين وإخراج محمد خان، ويُعد من كلاسيكيات السينما المصرية، إلا أن الفيلم الجديد تقدمه ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكي أعمالاً كلاسيكية.

https://www.instagram.com/p/DDewDBBIeab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDewDBBIeab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDewDBBIeab/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

دنيا سمير غانم في "روكي الغلابة"

وتُقارب الفنانة دنيا سمير غانم، على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد "روكي الغلابة"، والذي شهد تأجيلاً أكثر من مرة، حيث كان مُقرراً طرحه في موسم صيف 2024، إلا أنه توقف كثيراً، حتى نوت الشركة المنتجة طرحه ضمن موسم أفلام صيف 2025، لاسيما وأنه يتبقى نحو أسبوع واحد فقط، وتنتهي منه بشكلٍ كامل.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب دنيا سمير غانم ومحمد ممدوح كلٌّ من: محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، فيما يُجسد محمد رضوان خلال الأحداث دور المدرب المسؤول عن تدريب "دنيا"، في رياضة الملاكمة، ويدفعها دوماً للمضي قدماً؛ كونه يؤمن بموهبتها، في الوقت الذي تواجه فيه العديد من المواقف الصعبة.

وكانت دنيا سمير غانم، ظهرت خلال الإعلان الدعائي لـ"روكي الغلابة"، بشكلٍ مغاير تماماً عن تجاربها الفنية السابقة، وإن كانت تُقدم جرعة كوميدية في فيلمها الجديد؛ إذ ستُقدم الأكشن لأول مرة، وتعتدي على الكثير من الأشخاص، باعتبارها "البودي جارد" الخاص بالشخصية التي يُجسدها محمد ممدوح.

مواقف كوميدية عديدة، تجمع بين دنيا و"تايسون"، لا سيما وأنه سيسخر من كونها "بودي جارد"، وأنها ستفشل في حمايته، إلا أنها سرعان ما ستُثبت له عكس ذلك، حيث ستنجح في فرض سيطرتها وقوتها على الجميع، حيث إنها تمارس رياضات قتالية مختلفة، مثل جودو، ومواي تاي، وبوكسينج وغيرها؛ إذ سيكون لها العديد من الضحايا خلال أحداث الفيلم.

https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C7PF8zltUum/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

زينة تترقب طرح "بنات الباشا"

كما تترقب الفنانة زينة، طرح فيلمها الجديد "بنات الباشا"، والذي انتهت من تصويره كاملاً في شهر أكتوبر الماضي، ويُشاركها البطولة كلّ من: صابرين، ناهد السباعي، أحمد مجدي، مريم الخشت، تارا عبود وضيفة الشرف سوسن بدر، والفيلم مأخوذ عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة نورا ناجي، سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ومن إخراج ماندو العدل ومدير التصوير نانسي عبدالفتاح، ومهندس الديكور أحمد شاكر خضير، والملابس منية فتح الباب ومونتاج داليا الناصر.

وحسب الرواية المأخوذ عنها الفيلم، فتدور الأحداث داخل مركز تجميل يضمّ حكايات عدد من النساء يتحدثن عن القهر والكبت، والمرض والموت، والحب والخيانة، حيث يتم التنقل داخل حياة كل فتاة، بدءاً من نشأتها، وكيف وصلت للعمل في مركز التجميل الذي يجمعهن، وتتسم حكايات هؤلاء النساء بالقسوة والوجع والألم، وينتظرن التعاطف معهن، باعتبارهن ضحايا لمجتمع يفتقر ويفتقد إلى الإنسانية.

View this post on Instagram A post shared by Zeina Reda (@zeinareda29)

سوسن بدر ووفاء عامر في "جبل الحريم"

وتستقبل دور السينما فيلم "جبل الحريم" خلال الفترة المُقبلة، لاسيما وأنه جاهز للعرض منذ شهر أكتوبر الماضي، لكنه تأجل أكثر من مرة طوال الشهور الماضية، لأسبابٍ إنتاجية وتسويقية.

فيلم جبل الحريم بطولة سوسن بدر، نسرين أمين، وفاء عامر، نهال عنبر، إنجي وجدان، نانسي صلاح، إلهام عبد البديع، أميرة العايدي، ندى بهجت، وتأليف فتحي الجندي وإخراج حسام سلامة، وجرى تصوير العمل ما بين القاهرة والعين السخنة.

وكان المؤلف فتحي الجندي قد قال في تصريحات لـ"الخليج 365"، خلال وقتٍ سابق، إنّ الفيلم يناقش قضايا عديدة تهمّ المرأة المصرية والعربية بشكلٍ عام، وذلك في إطار اجتماعي تشويقي ممزوج بالغموض والرعب في بعض الأحيان، مؤكداً أن الفيلم لا يتحامل على الرجل إطلاقاً، وأضاف: "وراء كل مأساة تعيشها المرأة رجل بالطبع، لكن الرجل والمرأة يكملان بعضهما البعض، ونتناول القضايا بشكلٍ متوازن من دون التحامل على طرف على حساب آخر، يجب أن نرى الصورة من زاوية مكتملة".

https://www.instagram.com/p/DE2JwOjurXj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE2JwOjurXj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DE2JwOjurXj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»