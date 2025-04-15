شكرا لقرائتكم خبر عن أمير كرارة وهنا الزاهد يستكملان تصوير فيلم الشاطر 22 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

حدد المخرج أحمد الجندى يوم 22 مايو المقبل موعدا لاستئناف تصوير فيلم الشاطر للنجمين أمير كرارة وهنا الزاهد، وذلك بعد فترة توقف خلال الأشهر الماضية بسبب انشغال الجندى بمسلسله الأخير "عايشة الدور" للنجمة دنيا سمير غانم والذى تم عرضه في شهر رمضان 2025.



امير كرارة وهنا الزاهد من فيلم الشاطر

فيلم "الشاطر" يتبقى على الانتهاء من تصويره 10 أيام وسيتم تصويرها في أوروبا وتحديداً فى اليونان، وبعدها يعمل الجندي على الانتهاء من عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم، مصطفى غريب وعدد آخر من النجوم.

ويقدم أمير كرارة في فيلم "الشاطر" تيمة الأكشن كوميدى للمرة الثانية على التوالي بعدما قدمها في فيلمه الأخير "البعبع" الذي تم عرضه في موسم أفلام عيد الأضحى 2023، وشارك في بطولته ياسمين صبرى، محمد عبد الرحمن توتا، باسم سمرة، محمد أنور، محمد عبد العظيم، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، شريف دسوقى وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوى.

وقدم أمير كرارة في آخر أعماله، مسلسل "بيت الرفاعي" في رمضان 2024، وشارك في بطولته أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبدالله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبوزيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

أما هنا الزاهد فتنتظر طرح عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة، أبرزها فيلم "ريستارت" مع تامر حسنى والمقرر طرحه يوم 29 مايو للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائي، كما تشارك كضيفة شرف خلال أحداث فيلم "المشروع X" مع كريم عبد العزيز وياسمين صبري والذى ينطلق في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى أيضاً.