شكرا لقرائتكم خبر عن شارموفرز تعود بألبوم unfollow.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل، اليوم، فرقة شارموفرز بإطلاق ألبومها الجديد unfollow، الذى يضم مجموعة متنوعة من الأغنيات، حيث تحتوى كل أغنية على قصة مترابطة ومتواصلة، وذلك عبر موقع "يوتيوب" وكل منصات الموسيقى الإلكترونية.

فرقة شارموفرز ترفع شعار "الموسيقى طريق السعادة"، من خلال اختيارها المميز لنوعية الكلمات، والموضوعات الغنائية، إلى جانب الألحان والموسيقى، بالإضافة إلى أسلوب فني خاص، فى طريقة التنفيذ.

ألبوم شارموفرز unfollow يضم الألبوم 5 أغنيات

"Lazy Boy" -ليزى بوى- كلمات وألحان وتوزيع موسيقى، وتبدأ الأغنية بكلمات.. نتكلم بصراحة يا جماعة النهارده ماحدش يزعل بقي.. الدنيا شمس ومفيش السحابة الجو صافى ومن غير الغمامة.. تيجى النهارده نتكلم بصراحة نرمى المجامله فى صندوق القمامه.

"Enty Ehlawety" -انتى احلويتى- كلمات وألحان شارموفرز، توزيع موسيقى، شارموفرز، وعيسى، وأسود، ونوفو.. وتبدأ الأغنية بكلمات: انتي احلويتي.. شكلك هديتي.. باين من عينيكي.. انتي وقفتي جانبي.. الغلطة عندي وبتخليني اغني.. انتي احلويتي.. مبقناش بنهرج.. مبقناش بنجرب.. حاجات جديدة كنا بنستغرب.

"Habayeb" -حبايب- كلمات شارموفرز، ومحمد الشافعى، وألحان شارموفرز، وتوزيع موسيقى شارموفرز، وعادل محمد، ونوفو، وعيسى وأسود.. وتبدأ الأغنية بكلمات:.. بلاقي نفسي لما اكون لوحدي.. وبحاول وسط الناس ما اقولش رایی.. فضلت عايش جوه دماغی.. سايبها زي ما تمشي تمشي.. ما اقبلش كلمه من ابويا عنيد و كلمتي بتمشي.. بنطفي تدريجي اسلوبي اتغير وطريقتي.. شفت ایام صعبه خدت من روحي ووقتي.

"Warda w Oghneya" -وردة وأغنية- كلمات محمد الشافعى، وألحان وتوزيع شارموفرز.. وتبدأ الأغنية بكلمات:..

سبتلك ورده واغنيه.. وانتي سبتي فيا هموم تعورني.. لما شفتك الجمال خدني.. ابتسمت وقلبي حذرني.. كنت بتنازل بدون علمي.. فوزت بيكي وكنت بخسرني.. واما سبتك في بديات.. شوقي جبني رماني بعترني.. سبتلك وردة وأغنية.. وانتي سيبتي فيا هموم تعورني.

"unfollow" كلمات وألحان شارموفرز، وتبدأ الأغنية بكلمات.. داخل أشوط ابدأ سنترة.. Dancehall أقلبها دندرة.. رقصة بسيطة لأ عايزها بنجرة.. انت عامل.. انت عامل follow وانا عامل unfollow.. تعالى انزلي هنا على ال dance floor.. Ninja متلون انا Michael Angelo.. هادي ورايق تلقيني في Bungalow.. بفكر في حل عملي.



شارموفرز تعود بألبوم جديد unfollow