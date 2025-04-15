لارا نور تحيي حفل رائع في قبرض و تشعل الاجواء

ميرنا وليد - بيروت - قدمت الفنانة اللبنانية لارا نور حفلاً غنائياً ناجحاً مساء السبت في قبرص، وسط أجواء مفعمة بالحيوية وحضور جماهيري كبير.

تألقت لارا على المسرح بمجموعة مختارة من الأغاني التي جمعت بين الطرب القديم والإنتاجات الحديثة، وقدمتها بإحساسها العالي وصوتها القادر على التنقل بسلاسة بين مختلف الألوان واللهجات، ما جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل لافت، مرددًا الأغاني بحماس.

خلال الحفل، غنت لارا أغنيتها المعروفة "قلب قلبته"، التي حققت انتشاراً واسعاً، إلى جانب أغنيات مميزة مثل: "يا طيّب القلب"، "أسمر يا شب المهيوب"، "أكدب عليك"، "آه يا دنيا"، و"آه يا ليل"، وغيرها من الأعمال التي أضفت على السهرة طاقة استثنائية.

على صعيد الإطلالة، اختارت لارا فستاناً طويلاً لامعاً باللون الأسود، مع تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ زاد من أناقتها، ونالت إطلالتها استحسان الحضور الذين عبّروا عن إعجابهم بجمالها وحضورها الآسر على المسرح.



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