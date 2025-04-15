شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم محمد كريم بمهرجان هوليوود للفيلم العربى بالولايات المتحدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

شهد حفل ختام الدورة الرابعة لـ مهرجان هوليوود للفيلم العربى تكريم النجم محمد كريم، بجائزة خاصة من مجلس الشيوخ الأمريكى لولاية كاليفورنيا وسط حفاوة كبيرة من الحاضرين.

‎وكرم النجم محمد كريم بصفته نجم عربى استطاع النجاح والدخول لهوليوود بعدة أفلام ناجحة خلال حفل ختام الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربى فى لوس أنجلوس، وذلك بحضور نخبة من أبرز الشخصيات فى صناعة السينما العربية والعالمية.

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وعبّر كريم عن سعادته الكبيرة بهذه اللحظة، مؤكدًا أن التكريم يحمل طابعًا خاصًا بالنسبة له، خاصة كونه جاء من مهرجان دولى يُقام خارج الوطن، ووجه "كريم" خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل، حيث كان في استقبال "كريم" كل من مايكل باخوم، مدير المهرجان، وإبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان،

وفى كلمته على المسرح، وبسؤاله عن كيف استطاع الدخول والنجاح في هوليوود وبأدوار ليست عربية أجاب محمد كريم "يجب أنك تصدق حلمك أولاً وتثق بنفسك جيداً وتجازف في حياتك، المجازفة أحيانا مهمة جداً لتحقيق النجاح ولا تلتفت لأى شىء من الممكن أن يأخذ من تركيزك علي هدفك.. فستجعل كل المنتقدين لك في مسيرتك هم أول المهنئين لك".

وكرمت الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربى، في كاليفورنيا محمد كريم، بعد مشاركته في المهرجان من خلال ندوة أدارها مخرج فيلمه الجديد Gunslingers ، المخرج Brian Skiba ، وإبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان، وجاءت الندوة بعنوان " رؤى حول نجاح الدخول لهوليوود "، تحدث فيها محمد كريم حول اقتحامه عالم السينما في هوليوود ومشاركته كبار النجوم، من خلال تقديمه أدوار بعيدة عن الصورة النمطية لشكل الممثل المصري أو العربي في السينما العالمية.

وسلم المهرجان محمد كريم التكريم المقدم من مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية كاليفورنيا، تقديرا لجهوده لتحقيقه خطوات واسعة كشخصية مصرية عربية بارزة في صناعة الترفيه العالمية و في إنجاح الدورة الرابعة من مهرجان هوليوود للفيلم العربي .

وفي سياق متصل ينتظر محمد كريم عرض فيلم The Gunslingers الجديد، وهو خامس بطولة له في هوليوود الفيلم الذي يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه برايان سكيبا.

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

فيلم The Gunslingers هو الفيلم الخامس والبطولة الخامسة في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ويشارك في بطولته ايضاً Heather Graham و‏ Scarlet Stallone و Bre Blair و Laurie Love Randall Batinkoff و CooperBarnes و Ava Monroe Costasmandylor و jeremy kent jackson .

يعتبر فيلم The Gunslingers ، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle" .



تكريم النجم محمد كريم



محمد كريم



مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم محمد كريم



تكريم محمد كريم من مجلس الشيوخ الأمريكي



محمد كريم، يتسلم تكريمه



محمد كريم



تكريم محمد كريم



مهرجان هوليوود للفيلم العربي يكرم محمد كريم



محمد كريم



محمد كريم في مهرجان هوليوود للفيلم العربي



محمد كريم



ندوة محمد كريم بمهرجان هوليوود للفيلم العربي