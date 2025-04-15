شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة بعد سهام" يشارك فى المسابقة الرسمية لقسم Acid بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار القائمون على مهرجان كان السينمائى الفيلم الوثائقى "الحياة بعد سهام" للمخرج المصرى نمير عبد المسيح للمشاركة فى المسابقة الرسمية لقسم Acid Cannes، أحد الأقسام الموازية فى مهرجان كان السينمائى، والذى تأسس قبل 33 عامًا، ويُعرف باختياراته الفنية الدقيقة من قبل نخبة من صناع السينما حول العالم.

يحكى الفيلم بأسلوب الشخص الأول رحلة نمير في مواجهة الحزن بعد فقدان والدته، حيث يوثق على مدار أكثر من عشر سنوات تطوّره كفنان، وصراعه لتقبّل الفقد، وسعيه لتحويل ألمه إلى عمل سينمائى يحمل ذكرى والدته وأسرته، ويسبر أغوار ماضيه الذى اتّسم بالفرقة والمنفى.

الفيلم من تأليف وإخراج نمير عبد المسيح، ويشترك فى إنتاجه مع شركة Ambient Light للمخرج والمنتج المصرى على العربى.

وقال على العربى عن هذه التجربة قائلًا: "هذا الفيلم يحمل فى طياته أكثر من ستين عامًا من تجربة عائلية خاصة، تعكس رحلة مخرج وإنسان مختلف. لقد تعلمت من نمير الكثير عن الفقد ومعنى الحياة، وأعتقد أن هذا العمل سيبقى كبسولة زمنية تنتقل عبر الأجيال".

نمير عبد المسيح من مواليد 1974، ونشأ بين القاهرة وباريس، تخرج عام 2000 من المدرسة الفرنسية العليا للمهن التمثيلية، وله عدة أعمال سينمائية أبرزها فيلم "العذراء والأقباط وأنا".