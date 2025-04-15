شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم صقر وكناريا يجمع حسين المنباوى ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع المخرج حسين المنباوى مع النجم محمد إمام فى السينما للمرة الثالثة بفيلم جديد وهو صقر وكناريا، والذى يشارك فيه النجم شيكو، حيث يعد الفيلم من أبرز الأعمال المنتظرة فى السينما لعام 2025، وتوجد كيميا بين الثنائى فى السينما، والتقى المنباوى مع إمام فى عملين فى السينما نستعرضهما خلال السطور التالية..

ليلة هنا وسرور

التقى المنباوى مع إمام في فيلم ليلة هنا وسرور الذى عرض في السينمات عام 2018 وشارك في بطولة العمل بجانب محمد إمام كلا من فاروق الفيشاوي وياسمين صبرى وأحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، ورحاب الجمل وبيومي فؤاد ومحمد سلام ومحمد ثروت، والبطل المصري كرم جابر، وغيرهم وهو من إخراج حسين المنباوي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإنتاج سينرجى.

عمهم

واجتمع المنباوى أيضا مع محمد إمام في فيلم عمهم وحقق وقتها 55 مليون جنيه، بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضى، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا فى العديد من المتاعب.