شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش: صحتى جيدة الآن وسأحصل على راحة قبل العودة للسينما والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة كندة علوش عن تفاصيل استعدادها لتجسيد شخصية "ناهد" فى مسلسل "إخواتى" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى 2025، مشيرة إلى أنها شعرت بالخوف من العودة إلى الشاشة بعد فترة غياب، خشية أن تكون تلك الفترة قد أثرت على تواصلها مع الجمهور.

وأوضحت كندة علوش، خلال لقائها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة CBC، الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبد الغني ومها بهنسي، أنها بذلت مجهوداً كبيراً لتقديم الشخصية بشكل صادق ومقنع، واستعانت بمدرب لمساعدتها على دراسة الشخصية من جوانب متعددة، إلى جانب بعض صديقاتها اللاتى يعملن فى مهنة المانيكير والبديكير، للاستفادة من خبراتهن في تفاصيل الدور.

وأكدت أن أكثر ما كان يشغلها هو أن تكون "ناهد" شخصية حقيقية في نظر الجمهور، قائلة: "كنت خايفة الناس يقولوا دي مش بيئتها، أو مش مظبوطة"، وأعربت عن سعادتها بتعليقات المشاهدين التي وصفت أداءها بـ"الطبيعي".

كما تحدثت كندة علوش عن اشتياقها للوقوف أمام الكاميرا بعد فترة مرضها، مؤكدة أنها في حالة صحية جيدة الآن، لكنها ستأخذ فترة راحة قبل العودة للسينما.

وأعربت عن حماسها لمتابعة الأعمال السينمائية المقبلة، خاصة فيلم جديد من بطولة زوجها الفنان عمرو يوسف، تدور أحداثه في حقبة الأربعينات، انتهى من تصويره مؤخراً.

وفي سياق متصل، تحدثت كندة عن دعم أسرتها وتشاركها المسئوليات مع زوجها، قائلة: "أنا وهو بناخد بالنا من الأولاد، وماما وحماتي دايمًا موجودين"، مؤكدة أنها تحرص على توصيل أطفالها إلى المدرسة بنفسها يومياً.