شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق ضيفة شرف فيلم "أحمد وأحمد" بطولة السقا وأحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة غادة عبد الرازق كضيفة شرف ضمن أحداث فيلم "أحمد وأحمد" بطولة كل من الفنان أحمد السقا وأحمد فهمى، من تأليف أحمد درويش وأحمد عبد الله سامى وإشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامى كيمز، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج أحمد بدوى، حيث من المقرر طرح الفيلم فى السينمات خلال الفترة المقبلة بحسب خطة التوزيع فى دور العرض السينمائية، وتجسد غادة دورا محوريا فى أحداث العمل.

ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد فهمى ضيف شرف مسلسل جولة أخيرة للنجم أحمد السقا والذى عُرض العام الماضى على إحدى المنصات العالمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم عصابة الماكس كضيف شرف، وشكل الثنائى ديو مميز خلال الفترة المقبلة، خاصة إنهما أصدقاء في الحقيقة، وهو ما يجعل بينهما كيمياء مختلفة في كل الأعمال والحكايات التي يكشفون عنها في اللقاءات.

يشار إلى أن آخر أعمال السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، وآخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

السرب تناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم "داعش" الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

أما أحمد فهمى كانت آخر أعماله فيلم عصابة الماكس ويُعرض حاليا في السينمات، وحقق نجاحا كبيراً، فيلم عصابة الماكس بطولة أحمد فهمى، لبلبة، روبي، أوس أوس، حاتم صلاح، محمد لطفى وأحمد فهيم، مصطفى بسيط وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا وهشام ماجد، والفيلم من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبو السعود، والفيلم من إخراج حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، وإنتاج هشام عبد الخالق.