شكرا لقرائتكم خبر عن رنا سماحة تعود إلى منزل الزوجية بعد حكم قضائى وتستعد لأغنية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الفنانة رنا سماحة عن سعادتها بحصولها على حكم قضائى يمكنها من العودة إلى منزل الزوجية، بعد غياب استمر أكثر من 9 أشهر وتحديداً منذ انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وأوضحت رنا سماحة لـ"الخليج 365" تفاصيل الحكم الذى حصلت عليه، إذ تضمن أيضًا حضانة ابنها "مالك" الذى يعيش معها حالياً مؤكدة أن القرار القضائى يكرس حقها فى المنزل والحضانة.

وفى سياق مختلف أشارت رنا سماحة إلى أنها تستعد للسفر إلى لبنان خلال الأيام المقبلة لتصوير أغنية جديدة تحمل عنوان "الهونولولو" على طريقة الفيديو كليب بالتعاون مع المخرج فادي حداد.

وخلال الفترة المقبلة تقدم أكثر من أغنية جديدة ورنا سماحة كانت سبق وطرحت أغنية "البركة" وجاءت على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر منصة الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر محمد نبيل، وألحان كريم نيازي، وتوزيع الموسيقى حمادة عصمت، وأغنية أخرى بعنوان "عاملة عبيطة" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، من ألحان سامر أبوطالب، كلمات أحمد حسن راؤول، توزيع خليل وشندي، إخراج حسام مجدي.

رنا سماحة ومالك نجلها