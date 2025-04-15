شكرا لقرائتكم خبر عن ملك زاهر لشقيقتها بعد كتب الكتاب: أتمنى أن يحيطك الحب كل أيام حياتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة ملك زاهر رسالةً مؤثرةً إلى شقيقتها ليلى، عبر حسابها الرسمى على "إنستجرام"، وذلك عقب حفل عقد قرانها على المنتج والفنان هشام جمال، معربةً عن تمنياتها لها بحياة زوجية مليئة بالسعادة.



ملك زاهر ملك زاهر



بوست ملك زاهر بوست ملك زاهر

ونشرت "زاهر" مجموعة من الصور التى توثق لحظات الاحتفال، حيث كتبت: "كأنه حُلمٌ مُغلف بالساتان والنجوم.. كنتِ تتألقين.. أختي الصغيرة، قلبي، وطفلتي دائمًا.. رؤيتك عروسًا كانت كل شيءٍ بالنسبة لي، لم أستطع حبس دموعي.. أتمنى أن يحيطك الحب بهذا الشكل في كل أيام حياتك" جاءت الكلمات لتعكس مدى الترابط العائلي بين الشقيقتين، وسط تفاعل واسع من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بالتهاني والتمنيات للعروس الجديدة.