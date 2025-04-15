بعد عقد قرانهما... تعرفوا إلى أعمال جمعت ليلى زاهر وهشام جمال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 02:51 مساءً - تصدر الثنائي الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر والمنتج والفنان هشام جمال ترند مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد احتفالهما مساء أمس الإثنين 14 أبريل بعقد قرانهما، بحضور الأهل وعدد من أصدقاء العروسين في أجواء مبهجة.

وبهذه المناسبة السعيدة ترصد "الخليج 365" الأعمال الفنية التي جمعتهما، والتي كانت السبب في تحول الصداقة الفنية والزمالة إلى قصة حب كُللت بعقد القران.

https://www.instagram.com/p/DIcHDAuN1UW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIcHDAuN1UW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DIcHDAuN1UW/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

ما هي الأعمال التي جمعت ليلى زاهر بهشام جمال؟

تعرف الثنائي ليلى أحمد زاهر و هشام جمال خلال مشاركتهما في مسلسل "في بيتنا روبوت" عام 2021، حيث جسَّد هشام جمال دور "يوسف" المهندس الشاب، بينما ‏لعبت ليلى زاهر دور "سارة" زوجته في العمل.

خلال مشاركتهما في مسلسل "في بيتنا روبوت" عام 2021، حيث جسَّد هشام جمال دور "يوسف" المهندس الشاب، بينما ‏لعبت دور "سارة" زوجته في العمل. ظهرا معاً مرة أخرى في مهرجان "نجم العرب" عام 2021، ورافقهما صناع مسلسل "في بيتنا روبوت"، حيث تم تكريم أسرة العمل بجائزة نجم العرب، ثم جمعهما الجزء الثاني من المسلسل في 2022.

في بداية العلاقة أكد هشام وقتها أنه يتعامل معها كـ"زميلة وابنة صديقه أحمد زاهر" دون أي مشاعر ‏رومانسية، أما ليلى ، فوصفت علاقتهما المبكرة بأنها كانت قائمة على الاحترام المتبادل، حيث اعتبرته "الأخ الأكبر" الذي يدعمها في مشوارها الفني.

وقتها أنه يتعامل معها كـ"زميلة وابنة صديقه أحمد زاهر" دون أي مشاعر ‏رومانسية، أما ، فوصفت علاقتهما المبكرة بأنها كانت قائمة على الاحترام المتبادل، حيث اعتبرته "الأخ الأكبر" الذي يدعمها في مشوارها الفني. في أوائل عام 2023، طرحت ليلى أحمد زاهر، أغنية "كلمة أخيرة"، والتي تعاونت فيها مع هشام جمال، حيث كشف هشام جمال ‏أن ليلى أرسلت له الأغنية، وأعجب بأدائها فقرر إخراج الفيديو كليب بنفسه. ‏

View this post on Instagram A post shared by Hisham Gamal (@hishamgamal)

خلال التصوير في لبنان، قضيا وقتاً مع عائلتيهما، وبدأت مشاعر الحب تظهر لدى هشام ، الذي وصف اللحظة بأنها "بداية الشعور الحقيقي ‏بحبه تجاه ليلى ".

، الذي وصف اللحظة بأنها "بداية الشعور الحقيقي ‏بحبه تجاه ". وفي 10 يناير 2024، أعلن هشام جمال ارتباطه بـ ليلى عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتب قائلاً: "الحمد لله 2024 تبدأ بخبر سعيد... نتمنى من كل الناس تدعيلنا بالتوفيق"، ليتعاونا معاً مجدداً، ولكن بعد الارتباط من خلال أغنية "أمور بسيطة"، وظهر الثنائي على بوستر الأغنية معاً، التي حققت فيما بعد نجاحاً كبيراً مستخدمين تقنية الذكاء ‏الاصطناعي في الكليب.

https://www.instagram.com/p/C2fZgHIr42M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C2fZgHIr42M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C2fZgHIr42M/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أطلعوا على: استوحي من ليلى أحمد زاهر إطلالاتك المميزة بالأسود

هشام جمال وليلى زاهر: قصة حب ظهرت بعد رحلة لبنان

ظهرا معاً لأول مرة في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" تقديم النجمة إسعاد يونس، وكشفا كيف تطورت علاقة الزمالة والصداقة بينهما إلى مشاعر حب، وقال: "أنا طول عمري أتعامل مععلى أنها زميلتي في الشغل وبنت صاحبي وحبيبي وأخويا أحمد زاهر، وأنا باصص لها بصة معينة مفيهاش أي مشاعر حب وغراميات ومكنش في حاجة وقتها".

وأضاف هشام جمال: "ليلى كانت على طول كل بوستاتها بتقول أخويا الكبير، وفعلاً محصلش أي حاجة وقت المسلسل في الجزأين، لحد نقطة معينة والعلاقة بدأت تتغير شوية، يمكن بعد المسلسل بسنة تقريباً، لكن مكناش مخبيين على الناس ولا حاجة".

وقال "جمال" إن العلاقة بينهما بدأت تتغير تدريجياً بعد انتهاء المسلسل بنحو سنة، ولم يخفيا ذلك على الجمهور أو الأهل، وأن النقطة الفاصلة كانت رحلة سفر إلى لبنان في رأس السنة، حيث كان معهما والدا ليلى ووالدة هشام وأخوه للعلاج، وشعر هشام بأن ليلى تجمع بين كل الصفات الإيجابية التي يبحث عنها في شريكة حياته، وأضاف أنه كان يتواصل مع ليلى بشكلٍ مستمر، وكان يستشيرها في أعماله الفنية، وأنه قرر أن يُخرج لها أغنية "كلمة أخيرة" التي أعجبته كثيراً، وسافر معها إلى لبنان لتصويرها هناك، وكانت العائلتان موجودتين معهما، وخرجوا بوصفهم عائلة واحدة، وهو أمر نادر الحدوث في مجتمع.

ومن جانبها، أكدت ليلى زاهر أنها لم تكن تشعر بأي شيء تجاه هشام جمال في أثناء تصوير المسلسل، وكانت تعامله بوصفه زميلاً وصديقاً وأخاً كبيراً، وأنه كان دائماً حاضراً في المواقف الصعبة والسعيدة، وأنها اكتشفت مع الوقت أنها تحبه وتثق به، وأنها تشعر بالأمان معه مثلما تشعر مع والدها.

وأشارت إلى أنها لاحظت اهتمام هشام جمال بها، وأنه ترك كل شيء ليعمل لها الأغنية، وأنه سعى لإظهارها بأفضل صورة ممكنة، وأنه كان مركزاً معها جداً ويعطيها كل اهتمامه، وأن كل ما فعله جذب انتباهها وأثار مشاعرها، وأنها وقعت في حبه بصدق وبراءة.

وعلق هشام جمال مازحاً: "ليلى زاهر أنا اللي مربيها على إيدي ملهاش أي تجارب سابقة ولا ليها ماضي".

يمكنكم متابعة قصص حب بدأت بعد الأعمال الفنية.. من العوضي وياسمين لهشام وليلى

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»