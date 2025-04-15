ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة المصرية ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو وثقت فيه أجواء عقد قرانها على المنتج هشام جمال.

وأرفقت ليلى الفيديو بتعليق عفوي كتبت فيه: "أخيرًا كتبنا الكتاب".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو، وحرصوا على توجيه التهنئة للعروسين على عقد قرانهما، كما تمنوا لهما حياة سعيدة.

واحتفلت ليلى بعقد قرانها في حفل عائلي اقتصر على حضور عدد من الأصدقاء والمقرّبين. وشهد الحفل لحظات مؤثرة، إذ وقف والدها الممثل أحمد زاهر، إلى جانبها، بينما ظهرت شقيقتها الفنانة ملك أحمد زاهر خلفها، في مشهد عائلي ملفت.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق عفوي طريف من ليلى أحمد زاهر بعد عقد قرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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