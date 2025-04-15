ميرنا وليد - بيروت - يبدأ عرض المسلسل السعودي "هزاع" ابتداء من 18 نيسان/أبريل المقبل وهو بطولة النجم السعودي خالد صقر حصرياً عبر منصة شاهد. تفاصيل إطلالة ليلى أحمد زاهر في عقد قرانها.. رومانسية وراقية

ويصنّف العمل درامي كوميدي يدور في العصر الحديث، ويتألف من عشر حلقات فكرة وكتابة محمد مرشد وقد شاركه في الكتابة بدر العساف، عبد العزيز محمد وجيسكار لحود. إخراج المخرج السعودي محمد الهليّل الحائز على جائزة النخلة الذهبية من مهرجان أفلام السعودية.

ويشارك النجم خالد صقر في البطولة نخبة من الممثلين السعوديين نذكر منهم سمية رضا، سعيد صالح، علي الحميدي، أسامة القس، مريم الغامدي، آلاء سالم، فهد بن سالم وغيرهم.

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق المسلسل السعودي " هزاع " بتوقيع شركة الصبّاح في هذا الموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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