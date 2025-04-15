شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سبب وفاة النجم العالمى نيكى كات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الأطباء الشرعيون وعائلة الممثل العالمى نيكى كات، بطل فيلم "Dazed and Confused"، سبب وفاته، حيث أُعلن عن وفاة كات عن عمر يناهز 54 عامًا فى نهاية الأسبوع الماضى ولم يُعلن حينها عن سبب الوفاة.

وفي بيان لموقع Deadline، قالت شقيقة كات: "انتحر بعد صراعه مع الاكتئاب، الصراع الذى حاربه بشجاعة وهدوء، هذا ألم لا ينبغي لأي عائلة أن تتحمله، ومع ذلك يعاني منه الكثيرون، المرض النفسي حقيقي، وقوي، وغالبًا ما يكون غير مرئي. نأمل أن نساعد من خلال مشاركة هذا الخبر في كسر حاجز الصمت والوصمة التي غالبًا ما تُحيط بمشاكل الصحة النفسية".

وأضافت: "إذا كنت أنت أو أي شخص تعرفه يعاني من الاكتئاب، فيرجى التواصل مع من حولك، لست وحدك، والمساعدة متاحة".

بالإضافة إلى ذلك، أكد موقع Deadline من خلال الفحص الطبي أن وفاة كات كان انتحارًا بالفعل، وأنها ناجمة عن الشنق.

اشتهر نيكي كات بأدائه في الفيلم المستقل "Dazed and Confused"، وأدائه لشخصية هاري سينات في عدة مواسم من المسلسل التليفزيوني "Boston Public"، بالإضافة إلى أدواره في مسلسلي "Friends" و"School of Rock".

خلال مسيرته الفنية التي امتدت لخمسة عقود، عمل مع مخرجين مرموقين مثل وودي آلن في مسرحية "A Second Hand Memory"، وكريستوفر نولان في فيلمي "Insomnia" و"The Dark Knight"، وكوينتن تارانتينو في فيلم "Death Proof".