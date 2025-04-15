شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى بين تصوير فيلم المشروع X وقضاء إجازتها الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

ياسمين صبرى استأنفت هذا الأسبوع تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلم المشروع X الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز، وذلك في مدينة الفاتيكان بالعاصمة الإيطالية روما، حيث يتم تصوير آخر مشاهد الفيلم هناك بعد تمهيداً لطرحه نهاية شهر مايو المقبل للمنافسة فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025.

ياسمين صبرى بالتزامن مع تصوير الأخيرة من فيلم المشروع X تقضى إجازتها الصيفية بجزر المالديف، حيث سافرت إلى هناك بعد انتهاء شهر رمضان 2025 مباشرة وتحديداً بعد انتهاء عرض مسلسلها الأخير الأميرة ظل حيطه، وشاركت ياسمين صبري بصور من استمتاعها بالأجواء وسط الطبيعة على البحر، وكذلك ممارستها الرياضة.



ياسمين صبري مع كريم عبد العزيز من فيلم المشروع X

ياسمين صبري تجسد خلال أحداث فيلم "المشروع X" شخصية تمتهن الغوص بالبحار تعيش في مدينة الجونة تتعرف على عالم المصريات يوسف الجمال (كريم عبد العزيز)، وتخوض معه هو وفريقه رحلة موت مليئة بالتحديات والصعوبات، من مصر للڤاتيكان لأمريكا اللاتينية للبحر المفتوح، حتى يثبت نظرية غريبة، ألا وهي ما سر بناء الهرم الأكبر؟ هل كان مقبرة؟"، وذلك في إطار تشويقي مثير.

فيلم "المشروع X" قصة بيتر ميمي وسيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، وإخراج بيتر ميمي وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، وضيفا الشرف، النجمة هنا الزاهد، والنجم ماجد الكدواني، ويعد الفيلم من أضخم الأعمال السينمائية هذا العام حيث تم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإسبانيا وإيطاليا، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية.

يذكر أن ياسمين صبري تواجدت في دراما رمضان 2025، بمسلسل "الأميرة ظل حيطة" عن قصة حقيقية، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل وشارك في بطولته كلٌّ من: نيقولا معوض، وفاء عامر، نضال الشافعي، مها نصار، هالة فاخر، هند عبد الحليم، سمر مرسي، عابد عناني، أحمد جمال سعيد، هاجر عفيفي، عزت زين، محمد العمروسي، محمد دسوقي، وعدد آخر من الفنانين.



ياسمين صبري



ياسمين صبري تمارس الرياضة



ياسمين صبري من اجازتها الصيفية بجزء المالديفز



ياسمين صبري