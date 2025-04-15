ركين سعد تهنئ عصام عمر على جائزته بمهرجان هوليوود للفيلم العربي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:21 مساءً - هنأت الفنانة ركين سعد زميلها الفنان الشاب عصام عمر على فوزه بجائزة أفضل ممثل بختام مهرجان هوليوود للفيلم العربي، وذلك عن دوره في فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" الذى تم عرضه ضمن فعاليات المهرجان.

تهنئة ركين سعد

نشرتعبر ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام صورة تكريم، وكتبت تعليق عبرت من خلاله عن سعادتها قائلة: "تستحقها.. انطلق".

وجاء فوز عصام عمر بالجائزة بالتزامن مع النجاح الكبير الذي حققه فيلمه الأخير سيكو سيكو، وحقق العمل إيرادات كبيرة تخطت إيراداته 100 مليون جنيه فى شباك التذاكر.

تهنئة ركين سعد لعصام عمر- الصورة ستوري من حسابها على إنستغرام

ويُعد فيلم سيكو سيكو أحدث أعمال عصام عمر، وتدور قصة فيلم "سيكو سيكو" في إطار كوميدي اجتماعي، حيث تدور أحداثه حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة تقودهما لمنعطفات خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

فيلم سيكو سيكو" بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس.

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مشاركته في موسم رمضان

وعلى مستوى الدراما كانحضور مميز من خلال مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" في الموسم الرمضاني الماضي. "نص الشعب اسمه محمد" ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج أمير شوقي، ومن بطولة رانيا يوسف ، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، دنيا سامي، محمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين.

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