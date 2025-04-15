هل فقد أحمد زكي بصره في أواخر أيامه؟.. اعرفوا التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:21 مساءً - فجر مدير أعمال الفنان الراحل أحمد زكي مفاجأة عنه، وكشف عن المعاناة التي مر بها الفنان في آواخر أيامه، مؤكداً فقده لبصره قبل وفاته، وأوضح أنه فقد بصره بالكامل قبل 20 يوماً من وفاته؛ وأصر على مواصله آخر أعماله، وهو فيلم "حليم"، بصمت كامل، دون إخبار أي شخص عن حالته ومعاناته.

هل فقد أحمد زكي بصره في أواخر أيامه؟

الإجابة هي نعم، فقد "النمر الأسود" الفنان الراحل أحمد زكي بصره في أواخر أيامه؛ وهذا الأمر أكده مدير أعماله محمد وطني؛ وذلك خلال حلوله ضيف مع النجم أدوارد والإعلامية نانسي مجدي في برنامج "القاهرة اليوم"؛ حيث قال وطني: "أحمد زكي فقد بصره بالكامل قبل ما يُتوفى بحوالي 20 يومًا أو شهر".

وأكمل محمد وطني متأثراً: "هو كان حاجز جناح في المستشفى، وكان يجلس حواليه حوالي 3 أو 4 أشخاص، من ماسكة الباب كان يعرف مين اللي داخل، وكان ينظر بعينه في اتجاه الصوت؛ لرغبته في عدم معرفة أي شخص بأنه فقد بصره".

وتابع مدير أعمال أحمد زكي: "وفي آخر لقطة ومشهد من فيلم "حليم"، الذي من المفترض أن يشاور إلى الجمهور، سأل المخرج شريف عرفة عن اتجاه الكاميرا، وهل هي باليمين أو اليسار، وشاور للناس وهو وقتها كان فاقد بصره".

View this post on Instagram A post shared by Alfa TV Network (@alfatvnetwork)

كيف تحول أحمد زكي إلى أسطورة؟

تحول الفنانإلى أسطورة فنية يتطلع العديد من الفنانين لها ويأخذونه قدوة لهم، وذلك بعد مسيرة فنية امتدت ثلاثين عاماً قدم خلالهاما يُقارب التسعين عملاً فنياً ما بين السينما والمسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية وضع من خلالها اسمه بحروف من نور بين عمالقة فن الأداء التمثيلي في الوطن العربي.

كما أن القدير أحمد زكي يكاد يكون الفنان الوحيد الذي نجح في تجسيد شخصيات معينة أكثر من مرة في فيلم سينمائي، ولكن من المستحيل أن تجد إحداها تشبه الأخرى، مثالاً لذلك بأنه جسد شخصية "ضابط الشرطة" في أكثر من فيلم سينمائي مثل "زوجة رجل مهم" لـ محمد خان، "الباشا" لـ طارق العريان، والاثنان يختلفان عن بعضهما بعضاً تماماً من حيث تجسيد أحمد زكي لهما، والعديد من الشخصيات التي قدمها كان دوماً بارعاً في تجسيد الشخصيات بكامل مشاعره وطاقته.

هذا بالإضافة إلى نجاحه في تجسيد عدد من الشخصيات التاريخية التي لا يجمع بينهم أي شيء، ونجح في تجسيدهم جميعاً وجاء ذلك من خلال أفلام "أيام السادات –رئيس الجمهورية المصري الراحل أنور السادات"، "ناصر 56 –رئيس الجمهورية المصري الراحل جمال عبد الناصر"، "الأيام –عميد الأدب العربي طه حسين"، "حليم –المطرب عبد الحليم حافظ".

اطلعوا على أحمد زكي.. الموهبة النادرة التي قدرها وأحبها الجميع

آخر أعمال أحمد زكي

كان آخر أعمالفيلم "حليم" عن قصة "العندليب الأسمر" عبد الحليم حافظ وصدر عام 2006 بعد وفاته، الذي تناول فترات مختلفة من حياه العندليب، متناولاً العديد من جوانب من حياته الخاصة والفنية والعاطفية منذ طفولته المبكرة.

وشارك في الفيلم بجانب أحمد زكي عدد من النجوم أبرزهم: منى زكي، عزت أبو عوف، سميرة عبد العزيز، هيثم أحمد زكي، جمال سليمان، سلاف فواخرجي، يوسف الشريف، وغيرهم من النجوم، تأليف محفوظ عبد الرحمن، ومن إخراج شريف عرفة.

ورحل أحمد زكي عن عالمنا في 27 من مارس عام 2005 بعد صراع مع مرض السرطان، تاركاً وراءه إرثاً فنياً كبيراً ما زلنا نستمتع به حتى اليوم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».