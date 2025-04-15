إليسا تُحقق أمنية طفل مُصاب بالسرطان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 أبريل 2025 01:21 مساءً - حرصت الفنانة اللبنانية إليسا على تحقيق أمنية طفل مصاب بـ السرطان كان يتمنى لقاءها، حيث قامت بزيارته داخل المستشفى وشاركته تفاصيل يومه والتقطت معه عدد من الصور.

إليسا تُشارك جمهورها تفاصيل زيارتها لطفل مصاب بالسرطان

نشرت الفنانة إليسا مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وثَّقت من خلاله زيارتها للطفل "براين"، وعلقت عليها: "براين طفل عم يحارب السرطان، تمنّى انو يتعرف عليي، وزرته كرمال فرّحه بس بالحقيقة هو اللي فرّحني.. بعرف تماماً شو يعني المرض والتعب، بس ابتسامتو كانت أقوى من الوجع.. ذكّرني إنو الإبتسامة بهيك ظروف هي بطولة، وإنو المحبة عنجد ممكن تكون دوا".

وإختتمت النجمة البنانية إليسا تعليقها قائلة: "في لحظات بتعلّمك كل شي عن الحياة... بلحظة".

View this post on Instagram A post shared by Elissa (@elissazkh)

وظهرت الفنانة إليسا بمقطع الفيديو وهي تتناول الطعام مع الطفل "براين" وأعطته صورة لها بتوقيعها، كما حرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية معه.

إليسا تحتفل باليوم العالمي للمرأة

يُذكر أن الفنانة اللبنانيةاحتفلت في مارس الماضي بـ يوم المرأة العالمي، حيث وجهت عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" رسالة لكل امرأة إحتفالًا بهذا اليوم وقالت في منشور لها: "إنها ليست مجرد جزء من المشهد.. إنها تتخذ القرارات، وتكسر الحدود، وتقود بقوة وثقة. كل قرار، وكل حركة، تشكلت من خلال رؤيتها وقوتها".

وإختتمت رسالتها بـ"تحية لكل امرأة تمتلك مساحتها وصوتها وقصتها. يوم المرأة السعيد".

https://www.instagram.com/p/DG6ACSFMS0L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG6ACSFMS0L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DG6ACSFMS0L/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وعلى جانبٍ آخر، كانت قد شاركت إليسا بموسم دراما رمضان 2025، من خلال غنائها أغنية "تتر" مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وجاءت الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي وألحان عزيز الشافعي والتوزيع الموسيقي لـ نادر حمدي.

اقرئي أيضًا: لحظات خاصة عاشتها مع الجمهور.. إليسا تستعيد أبرز ذكريات 2024

وجاء مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد، كريم فهمي، خالد سليم، محمود عمرو ياسين، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج: محمد حمدي الخبيري.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».