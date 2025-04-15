نادر الأتات يلتقي جمهوره في هامبورغ.. ونجاح “الغمّازة” يرافقه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد النجم اللبناني نادر الأتات لإحياء حفل غنائي استثنائي في مدينة هامبورغ الألمانية يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، حيث يلتقي جمهوره العربي هناك في أمسية موسيقية ينتظرها محبّوه بشغف. ويُقام الحفل في ROTENBROCKENWEG 14 – 22113 HAMBURG عند الساعة 9 مساءً (21:00 UHR)، بتنظيم من شركة Nayef، مع فتح باب الحجز عبر الأرقام التالية: 00491729835741 / 004915510537044 / 00491621929509

ويأتي هذا الحفل في إطار جولة فنية ستشمل عددًا من البلدان العربية والأجنبية، يُقدّم خلالها نادر الأتات مجموعة من أبرز أغنياته القديمة والجديدة، وسط تفاعل لافت من الجاليات العربية.

“الغمّازة” تُرافق نادر الأتات إلى المسرح

على صعيد آخر، يتابع الأتات حصد نجاح أغنيته الجديدة “الغمّازة”، التي حققت انتشاراً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجّه رسالة خاصة إلى جمهوره عبّر فيها عن سعادته بالتفاعل الكبير، وقال: “مبسوط كتير بكل تعليقاتكن والفيديوهات اللّي عم توصلني، ولا أهضم! يلا ابعتولي الفيديوهات اللي عم تصوروها على هاشتاغ الغمّازة، ورح اختار من بيناتن ٣ أشخاص يشاركوني الغنية على المسرح بأقرب حفلة”.

ومن المرجّح أن تكون ألمانيا إحدى المحطات التي يُشارك فيها الجمهور على المسرح، ضمن التحدي الذي أطلقه الأتات، والذي زاد من شعبية الأغنية، التي تصدّرت الترند على “يوتيوب” و”تيك توك” في عدد من الدول العربية.

حالة فنية متكاملة

تُعد “الغمّازة” أكثر من مجرد أغنية، إذ نجح الأتات في تحويلها إلى حالة فنية جماهيرية، بفضل الكليب القصصي الذي أخرجه Yacinn وشارك فيه الطفل الشهير يحيى الزعبي، بمزيج من الكوميديا والدراما الخفيفة.

بهذا التفاعل، يُثبت نادر الأتات مرّة جديدة تفرّده الفني، وقربه من جمهوره، وموهبته في تقديم أعمال تترك بصمة وتُصنع من خلالها ترندات حقيقية، ما يعزّز مكانته كأحد أبرز نجوم الغناء اللبناني في الساحة العربية والدولية.