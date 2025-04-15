أنغام تعود لجمهورها في جدة.. حفل منتظر بهذا الموعد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت شركة بنش مارك، عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تنظيم حفل غنائي جديد للنجمة المصرية أنغام، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم الخميس 17 أبريل 2024.

تفاصيل الإعلان

وجاء الإعلان مرفقًا بالصورة الدعائية للحفل، في منشور تفاعل معه الجمهور، حيث كتبت الشركة المنظمة: “ياخي الشوق ليك واخذني لفين!! شوقها جايبها لجمهور جدّة، وهم مشتاقين لها أكثر”.

ويُنتظر أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا من محبي أنغام في السعودية، خاصة بعد نجاح حفلاتها السابقة في الرياض وجدة خلال السنوات الماضية.

آخر أعمال أنغام

ويُعد ألبوم “تيجي نسيب” أحدث ألبومات أنغام، والذي شكّل عودة قوية لها إلى سوق الألبومات الكاملة بعد غياب دام 4 سنوات منذ ألبوم “فرح” الذي صدر عام 2020، وضم 15 أغنية باللهجة الخليجية.

وخلال السنوات الماضية، اكتفت أنغام بطرح عدد من الأغاني المنفردة، قبل أن تعود مؤخرًا بقوة إلى الألبومات الطويلة، لتؤكّد استمرار حضورها القوي على الساحة الغنائية العربية.