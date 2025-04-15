باسم سمرة يحسم الجدل حول جزء ثالث من “العتاولة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الفنان باسم سمرة على الأنباء المتداولة بشأن تحضير جزء ثالث من مسلسل “العتاولة” للموسم الرمضاني المقبل، وذلك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”.

لا عروض للموسم الثالث

نفى سمرة تلقيه أي عروض رسمية للمشاركة في موسم جديد من العمل، قائلاً: “معتقدش، محدش كلمني في حاجة زي كدة… استمتعت جدًا بالعمل مع فريق المسلسل، من نجوم وشباب وجهة الإنتاج، وكلّه كان دمه خفيف، بس أنا شايف إننا نوقف هنا، عشان تبقى فيه ذكرى حلوة عند الناس”.

كما فسّر نهاية الجزء الثاني من المسلسل، حيث لم يتم القبض على شخصية “العتاولة”، قائلاً: “هم اتصلوا بالمسؤولين، وعملوا خطة تانية للم كل الأشرار، من تجار الآثار للخواجة، وأنا كمان”.

عن “العتاولة 2”

تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” في إطار تشويقي، حيث يجد “نصار” (أحمد السقا) نفسه مضطراً للعودة إلى عالم الجريمة لعلاج ابنته المصابة بمرض نادر، بدعم من زوجته (زينة) وشقيقه خضر (طارق لطفي). وفي المقابل، يعود “عيسى الوزان” (باسم سمرة) للحياة بعد أن ظن الجميع أنه مات، ويسعى لاستغلال خلافات الأخوين لتحقيق مآربه.

أبطال العمل

شارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الإتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، وأحمد كشك.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، إخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.