تكريم كندة علوش في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تكريم النجمة السورية كندة علوش خلال حفل افتتاح الدورة التاسعة من المهرجان، التي تُعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو المقبل، وتحمل هذا العام اسم كوكب الشرق أم كلثوم تكريمًا لإبداعها الفني بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيلها.

تكريم خاص لموهبة متميزة

وأوضحت إدارة المهرجان أن تكريم كندة علوش يأتي تقديرًا لموهبتها الكبيرة ومسيرتها الغنية بالأعمال السينمائية المؤثرة، التي تعاونت فيها مع كبار المخرجين في سوريا ومصر. كما نجحت علوش في تجسيد شخصيات نسائية تعبّر عن قضايا المرأة وأحلامها، ما جعلها من أبرز الوجوه الفنية في المنطقة.

حضور لافت في أفلام عالمية

في السنوات الأخيرة، تألقت كندة في أفلام ذات طابع عالمي، من بينها:

“نزوح” مع المخرجة سؤدد كعدان ، الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا

مع المخرجة ، الفائز بجائزة الجمهور في مهرجان فينسيا “السباحتان” مع المخرجة سالي الحسيني ، الذي عُرض في افتتاح مهرجان تورنتو

مع المخرجة ، الذي عُرض في افتتاح مهرجان تورنتو “الأتوبيس الأصفر” مع الأميركية ويندي بيرنارز، وشاركها بطولته عدد من نجوم السينما الهندية

مسيرة متميزة في السينما السورية والمصرية

بدأت كندة علوش مشوارها مع المخرج الراحل حاتم علي في فيلم “شغف”، ثم شاركت في أفلام سورية بارزة مثل: “التجلي الأخير لغيلان الدمشقي”، و”الغرباء”، و”مرة أخرى”، وصولًا إلى فيلم “23 يوم” اللبناني السوري.

أما على الساحة المصرية، فكان أول ظهور لها في فيلم “ولاد العم” مع المخرج شريف عرفة، وتوالت مشاركاتها في أفلام لافتة منها:

“واحد صحيح”

“هيبتا”

“لامؤاخذة”

“الفاجومي”

“المصلحة”

“بتوقيت القاهرة”

“الأصليين”

مشاركاتها في لجان التحكيم

شاركت كندة في لجان تحكيم عدد من المهرجانات السينمائية البارزة مثل:

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان تروب فست أرابيا

مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة

مهرجان القاهرة للأفلام القصيرة

عن المهرجان

تُقام الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة برعاية وزارات الثقافة، السياحة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة للتنشيط السياحي، شركة مصر للطيران، المجلس القومي للمرأة، نقابة السينمائيين، محافظة أسوان، وجامعة أسوان.