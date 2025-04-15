رامز جلال يعود إلى السينما.. ويبدأ تصوير فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انطلق النجم المصري رامز جلال في تصوير فيلمه السينمائي الجديد مباشرة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك 2024، ليُعلن بذلك عودته إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب عن موسم العام الماضي، وهو الذي اعتاد على تقديم فيلم جديد سنوياً خلال السنوات الأخيرة. ولم يُكشف بعد عن الاسم النهائي للعمل المنتظر.

الفيلم الجديد من إخراج محمود كريم، في خامس تعاون يجمعه مع رامز بعد سلسلة من الأعمال الناجحة، أبرزها:

“رغدة متوحشة” (2018)، “سبع البرمبة” (2019)، “أحمد نوتردام” (2021)، و”أخي فوق الشجرة” (2023).

وتشاركه البطولة الفنانة نسرين أمين، التي تجمعها به هذه المرة الثانية في السينما، بعد ظهورها المميز إلى جانبه في فيلم “رغدة متوحشة”، حيث أدّت دور زوجته وأم طفله.

وكان آخر أفلام رامز جلال هو “أخي فوق الشجرة”، والذي عُرض في يناير 2023، وشارك في بطولته نخبة من النجوم أبرزهم: نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، وإسلام إبراهيم. الفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وعلى الصعيد التلفزيوني، حافظ رامز جلال على حضوره القوي في موسم رمضان 2025 من خلال برنامج المقالب “رامز إيلون ماسك”، والذي قدّم فيه كالعادة سلسلة من المقالب الصادمة التي استضاف فيها مجموعة من أبرز نجوم الفن والرياضة، منهم: أحمد العوضي، زينة، أحمد فهمي، مصطفى غريب، ريم مصطفى، حسام حبيب، محمد رجب، وبسمة بوسيل.

وبين نجاحات السينما وتصدره لبرامج المقالب، يواصل رامز جلال ترسيخ مكانته كواحد من أكثر الفنانين جماهيرية وتأثيراً في المشهد الفني المصري والعربي.