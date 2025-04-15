دريد لحام في دمشق بعد سقوط الأسد.. تصريحاته تُشعل الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الظهور الأول للفنان السوري القدير دريد لحام منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، حيث تم رصده برفقة زوجته هالة بيطار في قاعة الوصول في مطار دمشق الدولي.

اللقطات التي بدت طبيعية وبعيدة عن أي مظاهر احتفال أو حفاوة خاصة، أثارت موجة من التفاعل، لا سيما في ظل تاريخ لحام المعروف بتأييده العلني للنظام، ما دفع البعض إلى انتقاد المشهد، معتبرين أنه لا يختلف كثيراً عما كان عليه سابقاً، رغم التغيرات السياسية الأخيرة.

وجاء هذا الظهور بعد أيام من نشر دريد لحام فيديو عبر منصاته الرسمية، عبّر فيه عن سعادته بالتغيرات التي شهدتها البلاد، قائلاً: “مبروك لوطني سوريا ولادتها الجديدة”، وأضاف: “لحتى نظل نحتفل بهذه المناسبة كل عام، لازم نبقى إيد واحدة بكل طوائفنا وانتماءاتنا السياسية، وتكون طائفتنا الوحيدة هي سوريا”.

وشهد الفيديو المتداول أيضاً إدراج لقطات من مسرحية “كاسك يا وطن” الشهيرة التي قدّمها لحام عام 1978 بالشراكة مع الراحل نهاد قلعي، ومن تأليف الكاتب الكبير محمد الماغوط، والتي تُعد من أبرز الأعمال التي كسرت القيود في النقد السياسي الجريء آنذاك.

يُذكر أن دريد لحام يُعد من أبرز رموز الدراما والمسرح العربي، ويملك إرثًا فنيًا غنيًا شكّل علامة فارقة في تاريخ الفن السوري والعربي.