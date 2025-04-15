ابنة أحمد زاهر تحتفل بعقد قرانها.. دموع والدها حديث الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أجواء عائلية مفعمة بالفرح والمشاعر الصادقة، تم مساء اليوم الإثنين 14 إبريل، عقد قران الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج والفنان هشام جمال، في حفل بسيط وأنيق أُقيم في أحد الأماكن الراقية بالقاهرة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

وشهد الحفل حضورًا لافتًا لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، إلى جانب نخبة من نجوم الفن والإعلام.

دموع أحمد زاهر تلفت الأنظار

تأثر الفنان أحمد زاهر والد العروس بشدة خلال مراسم عقد القران، حيث لم يتمالك دموعه لحظة تزويج ابنته، في مشهد مؤثر وثّقه الفنان محمد جمعة عبر فيديو قصير نشره على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، وعلّق عليه قائلاً: “العروسة القمر دي، بنت أخويا أحمد زاهر، فرحة قلبي ما تتوصفش.. مبروك”.

قصة حب بدأت بعد “رحلة لبنان”

ارتبط اسم ليلى أحمد زاهر بهشام جمال منذ ظهورهما الأول معًا في لقاء تلفزيوني ضمن برنامج “صاحبة السعادة”، حيث تحدّثا للمرة الأولى عن تطور علاقتهما من صداقة إلى حب.

وكشف هشام جمال في اللقاء أن علاقته بليلى بدأت كزمالة بحكم عملها معه، وكانت تُناديه دائمًا بـ”أخويا الكبير”، دون وجود أي مشاعر عاطفية في البداية، إلى أن بدأت العلاقة تتطور بعد فترة من انتهاء تصوير مسلسل جمعهما.

وأشار هشام إلى أن رحلة رأس السنة إلى لبنان برفقة العائلتين كانت نقطة التحول في علاقتهما، حيث شعر أن ليلى تملك الصفات التي يبحث عنها في شريكة حياته، قائلاً: “كنت باخد رأيها في كل حاجة، ولما عملت أغنية (كلمة أخيرة) قررت أخرجها ليها وسافرنا نصورها في لبنان، وكل ده والعيلتين معانا.. كنا زي عيلة واحدة”.

ليلى زاهر: شعرت بالأمان مع هشام

بدورها، أوضحت ليلى زاهر أنها لم تكن تفكر في هشام جمال عاطفيًا في بداية علاقتهما، لكنها بدأت تلاحظ اهتمامه الخاص بها، ورأت كيف كرّس وقته ومجهوده لإظهارها بأفضل صورة ممكنة، ما جعلها تشعر بالأمان والثقة تجاهه، مشيرة إلى أن مشاعرها تطوّرت معه بصدق وبشكل طبيعي.

وفي ختام اللقاء، مازح هشام جمال الحضور بقوله: “ليلى زاهر أنا اللي مربيها على إيدي.. ملهاش أي تجارب سابقة ولا ليها ماضي!”، في إشارة لارتباطهما النقي منذ بدايته.

يُذكر أن ليلى أحمد زاهر تُعد من أبرز الوجوه الشابة في الدراما المصرية، بينما يُعرف هشام جمال بأعماله الفنية والإنتاجية الناجحة، بالإضافة إلى كونه أحد أبرز صانعي المحتوى الغنائي والدرامي في السنوات الأخيرة.