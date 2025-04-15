شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى: شكرا للمهرجان المصنوع بأيادٍ وأفكار مصرية أصيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النجم أحمد حلمى الشكر لكل القائمين على مهرجان هوليوود للفيلم العربى، وتكريمه بجائزة الإنجاز للنجم المصرى.

وكتب أحمد حلمى عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام، قائلا: "من ختام مهرجان هوليود للفيلم العربى شكرا للمهرجان المصنوع بأيادٍ ورؤيا وأفكار مصرية أصيلة وشكرا لكل القائمين على هذا المهرجان على هذا التكريم الرائع وهذا الاستقبال الكريم، ومبروك لكل صناع الأفلام اللى شاركت فى المهرجان ولكل الفنانين اللى أخدوا جوائز وجزيل الشكر للفنانة الغالية العزيزة إلهام شاهين".



أحمد حلمى

ووجه أحمد حلمى خلال حفل التكريم كلمة للحضور، أعرب فيها عن سعادته وجزيل شكره لإدارة المهرجان على استقبالهم الحافل وفخره الكبير بهم نتيجة لإظهار اسم مصر بصورة مشرفة فى الخارج، كما وجه الشكر أيضا للنجمة إلهام شاهين، وعلق قائلا: "والله مصر دى تشرف أى حد فى الدنيا، والمصريين جامدين طول عمرهم فى أى مكان".



وعلق على تكريمه قائلا: "لو اتكلمت عن التكريم فهو أحلى تكريم والله إن الواحد اتكرم فى بلد بعيد كده عن عمله"، واختتم حديثه متمنيا التوفيق والنجاح للمهرجان، حيث قال: "أتمنى التوفيق للمهرجان ويوصل ويعدى الدورة الـ100، أنا فخور بكل مجهود هنا.. فخور إن أنا مصرى بتكرم فى أمريكا".

وكان فى استقبال حلمى كل من مايكل باخوم، مدير المهرجان، وإبرام ميخائيل، المدير الفني للمهرجان، ومارلين سليمان، المدير الاستراتيجي للمهرجان، بالإضافة إلى النجمة إلهام شاهين، رئيسة لجنة التحكيم، والسيناريست هيثم دبور، مؤلف فيلم "ضي"، الذي عرض خلال حفل الافتتاح والذي يشارك أحمد حلمي، فى بطولته من خلال ظهور خاص، بجانب أيضا حضور مجموعة من السينمائيين العرب المقيمين في أمريكا.