شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال وليلى أحمد زاهر.. قصة حب بدأت فى مسلسل وانتهت بكتب الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المنتج هشام جمال تريندات محرك البحث جوجل فى الساعات الماضية، بعد الإعلان عن عقد قرانه بالفنانة ليلى زاهر وانتشار صور كتب الكتاب والفيديوهات على السوشيال ميديا، حيث بدأت قصة حبهما فى مسلسل فى بيتنا روبوت الجزء الأول والثانى ثم انتهت بكتب الكتاب.



عقد قران هشام جمال وليلى زاهر

وهشام جمال أنتج أول عمل وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكى بأغنية "فيسبوكي" والتي حققت نجاحا كبيرا، ثم تعاقدت شركته مع أنغام على أغنيتين "سينجل" وهما "انا ساندة عليك" و"أجمل مكان"، كما أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات، وأول عمل درامي لها وهو مسلسل "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، و في 2016 مسلسل نيللي وشريهان الذي تقوم ببطولتة دنيا وشقيقتها إيمي سمير غانم وفي 2017 مسلسل "في اللا لا لاند" وفي 2019 مسلسل "بدل الحدوتة 3".

أسس هشام جمال فريق غنائي بعنوان "بوي باند" وهو أحد أعضائها وأصدروا أولى أغنياتهم بعنوان "عيشها بدماغك" في يوليو 2014، وبعدها أصدرت عددًا من الأغنيات من بينها "فوق من اللي انتَ فية" "المصالح" "الصحاب" "الوقت عدونا" "صورة باهتة" "زمن الرجولة" "حبيبتي وصحبيتي وبنتي" "نكته باينه" "حابب نفسي" بمشاركه دايلر. ويعد من أهم الفرق المصرية التي حققت شعبيه كبيره في وقت قصير من الشباب والاطفال.

وقام بإخراج عده برامج تليفزيونية من ضمنها "تلاته في واحد" "ميس اندرستاند 1" تقدمهما الفنانة شيماء سيف، كما خاض تجربة التمثيل كأول بطولة مطلقة له في مسلسل "في بيتنا روبوت" والذي تم عرضه سنة 2021 وشاركه في البطولة ليلى أحمد زاهر وعمرو وهبة وشيماء سيف.