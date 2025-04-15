آسر ياسين ونجله في مدينة الملاهي.. لحظات مرحة وتعليق طريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم المصري آسر ياسين جمهوره عبر حسابه الرسمي على “إنستغرام” بمقطع فيديو طريف وثّق من خلاله لحظات ممتعة يقضيها برفقة نجله خلال الإجازة، في أجواء مليئة بالمرح والعفوية.

وظهر آسر في الفيديو وهو يخوض تجربة مرحة في إحدى مدن الملاهي، حيث شارك ابنه في ركوب لعبة حماسية وسط ضحك وحماس واضحين. وعلّق على الفيديو بطريقة ساخرة قائلاً: “أنا: ما تيجي نركب لعبة تانية يا ابني.. (أول ما خلصت) أنا برده: تاني تاني”، في إشارة إلى استمتاعه الكبير باللعبة ورغبته في إعادتها رغم إرهاقها.

المنشور حاز على إعجاب واسع من المتابعين الذين أثنوا على العلاقة المميزة بين آسر وابنه، وعلى روحه المرحة وتواصله العفوي مع جمهوره.

يُذكر أن آسر ياسين شارك في موسم دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي جسّد فيه شخصية “محمد عزت”، سائق أوبر في الأربعين من عمره لم يسبق له الزواج بسبب تدخل والدته في قراراته، إلى أن تجمعه الصدفة بـ”ميار” (مي عز الدين)، المطلقة ثلاث مرات والتي تبحث عن محلّل وفق شروط خاصة.

وشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، وتقى حسام. المسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.